Invierte Monclova 5.8 mdp en pavimentación y rehabilitación de redes de agua

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    Invierte Monclova 5.8 mdp en pavimentación y rehabilitación de redes de agua
    Los trabajos de rehabilitación de líneas de agua se realizaron en las colonias Otilio Montaño y Miravalle. CORTESÍA

Carlos Villarreal entregó dos obras viales y supervisó otras tres en colonias de Monclova, como parte de un programa de infraestructura urbana

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión de 5.8 millones de pesos, el Ayuntamiento de Monclova avanzó en cinco obras de infraestructura durante la semana del 19 al 25 de octubre, con trabajos de pavimentación y rehabilitación de redes de agua en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Carlos Villarreal encabezó la entrega de dos obras de pavimentación hidráulica en la colonia José de las Fuentes, además de supervisar la etapa final de otros tres proyectos relacionados con el mejoramiento de vialidades y el servicio de agua potable.

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$!La pavimentación de la calle Manuel Ávila Camacho, en Loma Linda, formó parte de las cinco obras atendidas durante la semana.
La pavimentación de la calle Manuel Ávila Camacho, en Loma Linda, formó parte de las cinco obras atendidas durante la semana. CORTESÍA

Las obras entregadas se ubican en las calles Hidalgo, en el tramo comprendido entre Manuel Briano y Adolfo López, y Ulises Dávila, entre Manuel Briano y Carlos Campos. Ambas intervenciones corresponden a pavimentación hidráulica, una modalidad que busca mejorar las condiciones de circulación en las zonas intervenidas.

En materia de infraestructura hidráulica, el Municipio supervisó la rehabilitación de la línea de agua de la calle 16, entre las calles 9 y Villa Olímpica, en la colonia Otilio Montaño. También revisó los trabajos efectuados en Paseo del Valle, entre avenida Colombia y Paseo de las Yucas, en la colonia Miravalle.

$!El alcalde Carlos Villarreal entregó dos obras de pavimentación hidráulica en la colonia José de las Fuentes.
El alcalde Carlos Villarreal entregó dos obras de pavimentación hidráulica en la colonia José de las Fuentes. CORTESÍA

El tercer proyecto supervisado corresponde a la pavimentación de la calle Manuel Ávila Camacho, entre Cerrada y las vías del ferrocarril, en la colonia Loma Linda. De acuerdo con la información municipal, las tres intervenciones se encontraban en su etapa final durante el periodo reportado.

Los cinco proyectos forman parte de Prendamos Monclova, un plan de inversión que incluye pavimentación, rehabilitación de redes de agua y mejoramiento de vialidades, además de obras promovidas por el Gobierno estatal.

$!Las obras de pavimentación hidráulica se realizaron en dos calles de la colonia José de las Fuentes, en Monclova.
Las obras de pavimentación hidráulica se realizaron en dos calles de la colonia José de las Fuentes, en Monclova. CORTESÍA

Villarreal señaló que estas acciones se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, con el objetivo de atender necesidades de infraestructura en las colonias y mejorar los servicios públicos para las familias monclovenses.

El Gobierno municipal indicó que continuará trabajando junto con la administración estatal en proyectos de infraestructura urbana. Sin embargo, el comunicado no detalla fechas de conclusión de cada obra ni el monto individual destinado a los cinco trabajos.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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