Invierte Monclova 5.8 mdp en pavimentación y rehabilitación de redes de agua

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión de 5.8 millones de pesos, el Ayuntamiento de Monclova avanzó en cinco obras de infraestructura durante la semana del 19 al 25 de octubre, con trabajos de pavimentación y rehabilitación de redes de agua en distintos sectores de la ciudad. El alcalde Carlos Villarreal encabezó la entrega de dos obras de pavimentación hidráulica en la colonia José de las Fuentes, además de supervisar la etapa final de otros tres proyectos relacionados con el mejoramiento de vialidades y el servicio de agua potable.

Las obras entregadas se ubican en las calles Hidalgo, en el tramo comprendido entre Manuel Briano y Adolfo López, y Ulises Dávila, entre Manuel Briano y Carlos Campos. Ambas intervenciones corresponden a pavimentación hidráulica, una modalidad que busca mejorar las condiciones de circulación en las zonas intervenidas. En materia de infraestructura hidráulica, el Municipio supervisó la rehabilitación de la línea de agua de la calle 16, entre las calles 9 y Villa Olímpica, en la colonia Otilio Montaño. También revisó los trabajos efectuados en Paseo del Valle, entre avenida Colombia y Paseo de las Yucas, en la colonia Miravalle.

El tercer proyecto supervisado corresponde a la pavimentación de la calle Manuel Ávila Camacho, entre Cerrada y las vías del ferrocarril, en la colonia Loma Linda. De acuerdo con la información municipal, las tres intervenciones se encontraban en su etapa final durante el periodo reportado. Los cinco proyectos forman parte de Prendamos Monclova, un plan de inversión que incluye pavimentación, rehabilitación de redes de agua y mejoramiento de vialidades, además de obras promovidas por el Gobierno estatal.

Villarreal señaló que estas acciones se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, con el objetivo de atender necesidades de infraestructura en las colonias y mejorar los servicios públicos para las familias monclovenses. El Gobierno municipal indicó que continuará trabajando junto con la administración estatal en proyectos de infraestructura urbana. Sin embargo, el comunicado no detalla fechas de conclusión de cada obra ni el monto individual destinado a los cinco trabajos.