Invierten 12 mdp y Monclova estrena Campo de Tiro con Arco de nivel nacional (video)

MONCLOVA, COAH.- A un año de haberse colocado la primera piedra, fue inaugurado el nuevo Campo de Tiro con Arco de Monclova, ubicado dentro de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, una obra en la que se invirtieron cerca de 101 12 millones de pesos y que posiciona a la ciudad como un referente estatal y nacional en esta disciplina. Durante el acto inaugural, el alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el proyecto contempla un campo exterior para competencias al aire libre, así como un auditorio con espacios destinados al tiro bajo techo, con el objetivo de cumplir con los estándares que requieren los atletas de alto rendimiento.

Detalló que el complejo fue equipado con arcos, flechas y material de iniciación, proporcionados por World Archery México y la Asociación Estatal de Tiro con Arco, lo que permitirá a deportistas locales entrenar y competir en condiciones de primer nivel. El edil señaló que, tras concluir las pruebas de iluminación, la escuela municipal de tiro con arco ya inició operaciones en este nuevo espacio, abriendo oportunidades de formación para niñas, niños y jóvenes interesados en esta disciplina. Villarreal Pérez subrayó que el nuevo campo fortalecerá la preparación deportiva desde edades tempranas hasta el alto rendimiento, consolidando a Monclova como un semillero de talentos y mejorando los resultados en competencias estatales, nacionales e internacionales.

