Joven con corazón al 10% clama cirugía de vesícula, prefiere arriesgarme a seguir sufriendo

MONCLOVA, COAH.- Con apenas 29 años y el corazón funcionando entre un 10 y 12 por ciento, Jorge Martínez lleva más de dos semanas internado en la Clínica 7 del IMSS soportando un dolor que asegura ya lo tiene al límite.

A pesar de su grave estado, el joven continúa sin ser sometido a la cirugía de vesícula que requiere con urgencia, debido al alto riesgo que representa intervenirlo.

TE PUEDE INTERESAR: Parras: Cae pareja de ladrones en Quintas Manuelita; un cómplice escapa en motocicleta

Desde el pasado 4 de noviembre permanece hospitalizado. Afirma que los médicos se han negado a operarlo y solo buscan trasladarlo a la Clínica 25 de Monterrey, o bien a la Clínica 86 en Monclova, con el argumento de liberar su cama, aun cuando su condición exige vigilancia permanente.

Jorge dice sentirse abandonado. Pasa los días prácticamente solo: únicamente una tía puede acompañarlo, mientras su padre —quien vive en San Buenaventura— se resiste a cerrar su negocio para estar con él. La soledad y el dolor agravan su desesperación.

El caso no es nuevo. En julio pasado, VANGUARDIA documentó que Jorge padece cardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca desde 2018, lo que ha reducido la capacidad de su corazón a menos del 12 por ciento. Está inscrito en lista de espera para un trasplante urgente, pero la vida parece avanzar más rápido que la atención médica que necesita.

Desde la cama 9, el joven lanza un mensaje directo al IMSS: quiere una respuesta. “Prefiero arriesgarme a la cirugía que seguir así”, sentencia, con el dolor como compañía constante y la incertidumbre como única certeza.