Joven con corazón al 10% clama cirugía de vesícula, prefiere arriesgarme a seguir sufriendo

Monclova
/ 26 noviembre 2025
    Joven con corazón al 10% clama cirugía de vesícula, prefiere arriesgarme a seguir sufriendo
    El joven asegura que la Clínica 7 del IMSS ha retrasado su intervención pese al intenso dolor. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Jorge Martínez lleva más de 15 días internado sin recibir la cirugía que necesita, pese al dolor constante que enfrenta; temen corazón no soporte

MONCLOVA, COAH.- Con apenas 29 años y el corazón funcionando entre un 10 y 12 por ciento, Jorge Martínez lleva más de dos semanas internado en la Clínica 7 del IMSS soportando un dolor que asegura ya lo tiene al límite.

A pesar de su grave estado, el joven continúa sin ser sometido a la cirugía de vesícula que requiere con urgencia, debido al alto riesgo que representa intervenirlo.

TE PUEDE INTERESAR: Parras: Cae pareja de ladrones en Quintas Manuelita; un cómplice escapa en motocicleta

Desde el pasado 4 de noviembre permanece hospitalizado. Afirma que los médicos se han negado a operarlo y solo buscan trasladarlo a la Clínica 25 de Monterrey, o bien a la Clínica 86 en Monclova, con el argumento de liberar su cama, aun cuando su condición exige vigilancia permanente.

Jorge dice sentirse abandonado. Pasa los días prácticamente solo: únicamente una tía puede acompañarlo, mientras su padre —quien vive en San Buenaventura— se resiste a cerrar su negocio para estar con él. La soledad y el dolor agravan su desesperación.

El caso no es nuevo. En julio pasado, VANGUARDIA documentó que Jorge padece cardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca desde 2018, lo que ha reducido la capacidad de su corazón a menos del 12 por ciento. Está inscrito en lista de espera para un trasplante urgente, pero la vida parece avanzar más rápido que la atención médica que necesita.

Desde la cama 9, el joven lanza un mensaje directo al IMSS: quiere una respuesta. “Prefiero arriesgarme a la cirugía que seguir así”, sentencia, con el dolor como compañía constante y la incertidumbre como única certeza.

Temas


Enfermedades
Enfermedades Cardiovasculares
Cirugías

Localizaciones


Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El documento preliminar detalló los alcances de diseño, estudios y obras que conformarán la terminal de Saltillo y las estaciones de Ramos Arizpe, Derramadero y García.

Saltillo concentrará la mayor oferta comercial en nuevas estaciones del tren a Nuevo Laredo
Jiménez Salimas destacó la creación de la Fiscalía de las Mujeres y los Niños y la Policía Violeta.

Impulsa Gobierno de Coahuila plan para tener mujeres empoderadas, seguras y felices
Las familias estadounidenses se reúnen hoy para celebrar el Día de Acción de Gracias, aunque muchas se ven obligadas a preparar una cena más austera debido al aumento en el precio de algunos ingredientes.

¿Un pavo sin guarnición? Incremento de los precios desluce la cena de Acción de Gracias en EU
La obra musical busca preservar el legado de Blanca y su compromiso con la justicia y la búsqueda de desaparecidos.

Saltillo: homenajean la labor social de Blanca Isabel Martínez Bustos con composición musical (video)
true

¡Basta! La mal llamada 4T será arrollada por el presente y el futuro
Entender cómo nació Thanksgiving permite darle sentido a una tradición que ha sobrevivido por siglos.

Thanksgiving: el verdadero origen de una tradición que marcó a Estados Unidos
Caravana

Caravana
true

Patrullajes o apantallajes y la madrina ladina de SPGG. Episodio 2