Lanza Canaco Monclova el 23 Sorteo del Comercio; rifarán un JAC 2026 y nueve premios más

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    Lanza Canaco Monclova el 23 Sorteo del Comercio; rifarán un JAC 2026 y nueve premios más
    Autoridades de Canaco Monclova presentaron el automóvil JAC 2026 y el cartel oficial del 23 Sorteo del Comercio, que busca incentivar las compras locales. LIDIET MEXICANO

Se emitieron 450 mil boletos que se entregan de forma gratuita por compras en la región; el sorteo se realizará el 8 de enero y el límite para depositar los talones es el 7 de enero

MONCLOVA, COAH.- Un automóvil JAC modelo 2026 y otros nueve premios, entre los que destacan estufas, refrigeradores, lavadoras, bicicletas y pantallas, serán rifados por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Monclova en la edición 23 del Sorteo del Comercio, una iniciativa para incentivar las compras locales durante la temporada de fin de año.

Arturo Valdés, presidente de Canaco, y Ramón de la Cruz, organizador del sorteo, dieron a conocer los detalles de esta actividad que durante 23 años consecutivos ha contado con la participación de comerciantes y consumidores.

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De la Cruz detalló que se emitieron 450 mil boletos, de los cuales alrededor de 400 mil ya fueron colocados entre los negocios participantes. Los talones se entregarán de manera gratuita a los clientes que realicen compras en los establecimientos de Monclova, Frontera, Castaños, San Buenaventura, Nadadores y Cuatro Ciénegas.

SORTEO Y DESFILE EN DICIEMBRE

El sorteo se realizará el próximo 8 de enero, por lo que el organizador pidió a los consumidores depositar sus boletos en las urnas correspondientes antes del 7 de enero, fecha límite para participar, debido a los requisitos establecidos por la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, anunció que durante diciembre se llevará a cabo el tradicional desfile por las principales calles de Monclova, en el que participarán patrocinadores y se exhibirá el automóvil que estará en juego.

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Como parte de los incentivos, el vehículo contará con una póliza de seguro de cobertura amplia en México y Estados Unidos durante 12 meses, cortesía de Cabrera Seguros y Fianzas, informó Juan Arturo Cabrera Barrón, representante de la empresa.

De la Cruz destacó que el objetivo principal es motivar a las familias a consumir en los negocios locales, especialmente ante el comportamiento moderado de la actividad económica. Por ello, llamó a los consumidores a identificar los establecimientos que cuentan con los carteles oficiales del sorteo y solicitar sus boletos al momento de realizar sus compras.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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