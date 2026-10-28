Así se vivirá en Buen Fin; CANACO Monclova invita a comercios a sumarse

Valdez destacó que esta fecha comercial se ha convertido en una de las más esperadas por las familias, al grado de que muchos consumidores prefieren aplazar sus compras para aprovechar las ofertas. En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para “checar precio, comparar y después comprar”, y así comprobar que las promociones realmente representen un ahorro.

MONCLOVA, COAH.- Grandes descuentos, meses sin intereses y promociones en productos y servicios marcarán el Buen Fin 2026, que se realizará del 13 al 17 de noviembre a nivel nacional. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Monclova , Arturo Valdez, convocó a los negocios locales a sumarse a esta campaña y ofrecer descuentos reales.

Durante la presentación, se informó que los establecimientos interesados deben registrarse en la página oficial www.elbuenfin.org para participar formalmente. Los comercios inscritos accederán al sorteo impulsado por la Secretaría de Hacienda, que contempla una bolsa de 500 millones de pesos en premios, con incentivos que pueden alcanzar los 250 mil pesos.

PROYECTAN DERRAMA DE 239 MIL MILLONES

Para este año se proyecta una derrama económica nacional cercana a los 239 mil millones de pesos, superando los 219 mil millones registrados en 2025 y los 173 mil millones de 2024.

Entre los productos que más buscan los consumidores destacan ropa y moda, electrónicos, artículos de belleza y cuidado personal, electrodomésticos y teléfonos celulares. Las promociones incluirán descuentos directos, meses sin intereses, ofertas de dos por uno, cupones y bonificaciones.

El líder del comercio local insistió en la importancia de que los comerciantes de Monclova y la Región Centro se incorporen a la campaña, pues además de aumentar sus ventas, contribuirán a mantener el dinero circulando en los negocios locales durante una temporada en la que las familias buscan hacer rendir su dinero.