Líder de bloqueos en AHMSA denuncia amenazas, hace responsable a sindicato si algo le pasa

MONCLOVA, COAH.- Juan Ervey Valenzuela, ex trabajador de Altos Hornos de México (AHMSA) y actual líder en los bloqueos a los accesos de la planta siderúrgica, denunció haber recibido amenazas por encabezar el movimiento que exige el pago de adeudos a trabajadores.

Asegura que lo han amenazado con atentar contra su integridad física y con “reventar” el movimiento obrero que ha liderado desde el cierre de la empresa hasta la fecha.

En medio del conflicto legal que enfrenta AHMSA, persiste la tensión entre los trabajadores, y esta situación es un ejemplo más de las problemáticas derivadas.

En entrevista con VANGUARDIA, Valenzuela declaró que los mensajes intimidatorios, enviados vía WhatsApp, provienen presuntamente de compañeros afiliados al Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Conexos.

Por ello, responsabilizó directamente al líder sindical Ismael Leija Escalante y al exdirector de Recursos Humanos de AHMSA, Roberto Acosta, de cualquier daño que pudiera sufrir él, su familia o los miembros del movimiento que representa.

“En los diferentes grupos de WhatsApp que tenemos, han llegado mensajes de grupos opositores del Sindicato Democrático que expresan su intención de agredirme. Me entristece que por defender los derechos de la base trabajadora ahora me quieran hacer daño”, expresó.

Agregó que desde hace dos años, cuando AHMSA cesó operaciones, comenzó a recibir amenazas por parte de integrantes del grupo sindicalizado, debido a su labor en defensa de los derechos laborales.

“Todas estas amenazas vienen de gente cercana a Ismael Leija. Algunos aún confían en él, y es válido, pero me han dicho incluso que quieren ir a buscarme hasta mi casa. La verdad, ya no me preocupa”, afirmó.

Valenzuela informó que durante el fin de semana se le mostraron nuevos mensajes intimidatorios, y reiteró su denuncia pública: si algo le sucede a él o a su familia, responsabiliza al líder sindical Ismael Leija y a Roberto Acosta.

Reiteró que el movimiento que encabeza tiene como objetivo bloquear los accesos a las plantas siderúrgicas 1 y 2 —puertas 3, 4, punto 9 y puerta 0— en beneficio de la base trabajadora, y no para perjudicarla.

“No me voy a retirar de esta lucha. ¿Que tengo que cuidarme? Sí. Pero esos temores ya quedaron atrás. Ahora es momento de generar la unidad que tanto necesitamos”.

Finalmente, hizo un llamado a los ex trabajadores para no prestarse a actos reprobables y, por el contrario, unirse al movimiento que busca presionar a las autoridades para lograr el pago de finiquitos, salarios caídos y prestaciones laborales.