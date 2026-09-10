Facultad de Ciencias de la Comunicación abre diálogo sobre la prevención del suicidio con primera feria estudiantil

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Saltillo
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    Facultad de Ciencias de la Comunicación abre diálogo sobre la prevención del suicidio con primera feria estudiantil
    Durante el encuentro se promovió el diálogo entre los jóvenes como una herramienta para la prevención del suicidio. FRANCISCO MUÑIZ

El evento de la FCC de la UAdeC promueve el diálogo sobre salud mental, la detección de señales de alerta y el acceso a redes de apoyo

La Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) realizó este jueves su primera Feria de Prevención del Suicidio, una iniciativa impulsada por estudiantes para abrir espacios de diálogo sobre la salud mental, reconocer señales de alerta y acercar a los jóvenes a las redes de apoyo disponibles dentro y fuera de la universidad.

La jornada reunió a estudiantes, docentes, especialistas e instituciones como la Unidad de Integración Familiar (UNIF), DIF Coahuila y colectivos, con actividades que incluyeron un cineforo, módulos informativos y exposiciones sobre detección de riesgos, atención de crisis, canalización y construcción de redes de apoyo.

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$!Especialistas y representantes de instituciones compartieron información sobre atención de crisis y canalización de casos.
Especialistas y representantes de instituciones compartieron información sobre atención de crisis y canalización de casos. FRANCISCO MUÑIZ

Naydelin Torres de León, estudiante de quinto semestre y coorganizadora, explicó que se trata de la primera edición de la feria y que la intención es que el proyecto continúe en los próximos años.

“Esperamos, Vanessa y yo, que esto inspire a próximas generaciones a seguirla realizando y que se vuelva un evento anual”, señaló.

La estudiante explicó que la iniciativa creció a partir del trabajo que anteriormente realizaba su compañera Vanessa Barrera Vargas, quien entregaba detalles y mensajes relacionados con la prevención, hasta convertirse este año en una actividad de mayor alcance dentro de la FCC.

$!La jornada incluyó módulos informativos y actividades para identificar señales de alerta y conocer redes de apoyo.
La jornada incluyó módulos informativos y actividades para identificar señales de alerta y conocer redes de apoyo. FRANCISCO MUÑIZ

BUSCAN QUE ESTUDIANTES SEPAN DÓNDE PEDIR AYUDA

Durante la inauguración, María de la Luz López Tovar, secretaria administrativa de la facultad, destacó que el objetivo no era solamente realizar una actividad universitaria, sino recordar a los jóvenes que cuentan con espacios a los cuales acercarse.

“Cada oficina, cada aula, cada cubículo de docentes está con la puerta abierta para escucharlos, para recibirlos, para apoyarlos y para acompañarlos”, expresó.

Dentro de la FCC funciona además el programa Te Escucho, coordinado por Brenda Guadalupe Infante Martínez, mediante el cual los estudiantes pueden recibir orientación ante situaciones personales o emocionales y, cuando sea necesario, ser canalizados a otras instancias.

Infante explicó que los tutores funcionan como un primer puente para solicitar apoyo y que la universidad cuenta con un protocolo de Salud y Bienestar Universitario, implementado desde el semestre anterior y que todavía se encuentra en proceso de ajustes. “Se necesita hablar, pero también hay que saber hablarlo”, afirmó al destacar la importancia de dejar de tratar el suicidio como un tema que no puede mencionarse.

$!Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación participaron en la primera Feria de Prevención del Suicidio.
Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación participaron en la primera Feria de Prevención del Suicidio. FRANCISCO MUÑIZ

UNIF EXPONE PANORAMA DE SALTILLO

Como parte del foro, Patricia Moreno Domínguez, de la Unidad de Integración Familiar, presentó información sobre las intervenciones que realiza la dependencia y reveló que durante 2026 se han contabilizado 194 intentos de suicidio en Saltillo: 94 correspondientes a mujeres y 100 a hombres. Además, señaló que entre las zonas con mayor incidencia identificadas por la dependencia se encuentran Mirasierra, Nuevo Mirasierra, Teresitas, Bellavista, Saltillo 2000 y la Zona Centro.

Moreno explicó que la UNIF atiende emergencias recibidas mediante el 911, así como de sus oficinas y grupos ciudadanos de WhatsApp. Después de la intervención inicial, los casos son incorporados a una plataforma municipal para que otras áreas puedan continuar con el seguimiento.

“Nosotros atendemos la emergencia en el momento y hay otras áreas que dan el seguimiento puntual de cada uno de los casos”, explicó.

$!La UNIF presentó información sobre los casos e intervenciones relacionados con intentos de suicidio registrados en Saltillo durante 2026.
La UNIF presentó información sobre los casos e intervenciones relacionados con intentos de suicidio registrados en Saltillo durante 2026. FRANCISCO MUÑIZ

CINE COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN

Otro de los ejes de la feria fue el cineforo, en el que se proyectaron cortometrajes realizados dentro del proyecto Jóvenes contra el suicidio, acompañados de intervenciones de especialistas sobre detección de riesgos, canalización y redes de apoyo.

La Dra. Gabriela de la Peña Astorga, docente de la facultad, destacó que abordar el tema permite generar conversación y herramientas de acompañamiento entre los propios jóvenes.

Durante la jornada se planteó además la posibilidad de replicar este modelo en otras facultades de la UAdeC, así como en preparatorias y secundarias, mientras que para 2027 se anunció la intención de volver a abrir el concurso de cineminuto.

La primera feria cerró con módulos informativos en la explanada de la FCC, donde los estudiantes pudieron conocer alternativas de atención y números de emergencia, bajo la idea de que hablar, escuchar y saber a dónde acudir también forman parte de la prevención.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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