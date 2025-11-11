Llegan para Monclova mil empleos nuevos; inaugura Gobernador Dual Borstgena

Monclova
/ 11 noviembre 2025
    Empresarios, autoridades y trabajadores participaron en el arranque oficial de la nueva planta. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Llama Manolo Jiménez a los empresarios a seguir apostando por el estado. ‘En Coahuila hay todo para invertir’, asegura

MONCLOVA, COAH.– El gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró su compromiso con la atracción de inversiones que generen empleos y fortalezcan la economía familiar de los coahuilenses, al inaugurar la empresa Dual Borstgena en el Parque Industrial Norte de Monclova.

Durante el evento, el mandatario subrayó que su administración mantiene una política clara de respaldo a quienes apuestan por el estado: “En Coahuila somos aliados de todos los que quieran trabajar, emprender o invertir. Si Dual trae planes de crecimiento, no volteen a ver a ningún otro lado de México, aquí hay todo para que les siga yendo muy bien”, expresó.

$!Manolo Jiménez durante la inauguración de la planta Dual Borstgena en el Parque Industrial Norte de Monclova.
Manolo Jiménez durante la inauguración de la planta Dual Borstgena en el Parque Industrial Norte de Monclova. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Jiménez destacó que Coahuila ofrece estabilidad laboral, certeza jurídica y un entorno seguro, factores que hacen de la entidad uno de los destinos más confiables para los empresarios nacionales y extranjeros.

“Los gobiernos no generamos empleos, generamos condiciones para que haya inversiones, y cuando trabajamos en equipo —ciudadanos, iniciativa privada y gobierno— suceden cosas extraordinarias”, afirmó.

$!El gobernador destacó que Coahuila es tierra fértil para quienes desean invertir y generar empleos.
El gobernador destacó que Coahuila es tierra fértil para quienes desean invertir y generar empleos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El gobernador agradeció la confianza de los inversionistas y reconoció el esfuerzo de su gabinete, del alcalde Carlos Villarreal y de los desarrolladores industriales por brindar espacios con todos los servicios necesarios para la instalación de nuevas empresas.

La llegada de Dual Borstgena representa casi mil empleos directos, lo que beneficiará al mismo número de familias de Monclova y la región Centro-Desierto. “El empleo es la herramienta más poderosa con la que nuestra gente puede salir adelante”, subrayó Jiménez Salinas.

$!Dual Borstgena ofrecerá cerca de mil empleos directos en la región Centro-Desierto.
Dual Borstgena ofrecerá cerca de mil empleos directos en la región Centro-Desierto. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Con esta inauguración, el gobierno estatal reafirma su visión de impulsar un desarrollo económico equilibrado, donde las inversiones generen prosperidad y calidad de vida para las y los coahuilenses.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

