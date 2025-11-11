Llegan para Monclova mil empleos nuevos; inaugura Gobernador Dual Borstgena

MONCLOVA, COAH.– El gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró su compromiso con la atracción de inversiones que generen empleos y fortalezcan la economía familiar de los coahuilenses, al inaugurar la empresa Dual Borstgena en el Parque Industrial Norte de Monclova. Durante el evento, el mandatario subrayó que su administración mantiene una política clara de respaldo a quienes apuestan por el estado: “En Coahuila somos aliados de todos los que quieran trabajar, emprender o invertir. Si Dual trae planes de crecimiento, no volteen a ver a ningún otro lado de México, aquí hay todo para que les siga yendo muy bien”, expresó.

Jiménez destacó que Coahuila ofrece estabilidad laboral, certeza jurídica y un entorno seguro, factores que hacen de la entidad uno de los destinos más confiables para los empresarios nacionales y extranjeros. "Los gobiernos no generamos empleos, generamos condiciones para que haya inversiones, y cuando trabajamos en equipo —ciudadanos, iniciativa privada y gobierno— suceden cosas extraordinarias", afirmó.

El gobernador agradeció la confianza de los inversionistas y reconoció el esfuerzo de su gabinete, del alcalde Carlos Villarreal y de los desarrolladores industriales por brindar espacios con todos los servicios necesarios para la instalación de nuevas empresas. La llegada de Dual Borstgena representa casi mil empleos directos, lo que beneficiará al mismo número de familias de Monclova y la región Centro-Desierto. “El empleo es la herramienta más poderosa con la que nuestra gente puede salir adelante”, subrayó Jiménez Salinas.

Con esta inauguración, el gobierno estatal reafirma su visión de impulsar un desarrollo económico equilibrado, donde las inversiones generen prosperidad y calidad de vida para las y los coahuilenses.