Localizan con vida en penal de Piedras Negras a joven buscado por sus padres

MONCLOVA, COAH.— Una llamada desde el penal de Piedras Negras, Coahuila, puso fin a la incertidumbre de una familia que desconocía el paradero de su hijo. El joven se comunicó con sus padres para informarles que estaba recluido en ese centro penitenciario, después de que su caso saliera a la luz durante la Jornada de Búsqueda en Vida que realizan colectivos en Coahuila esta semana. Nancy Elizabeth Ramón Hernández, integrante de Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos de la Región Centro, informó este jueves del contacto entre el joven y su familia. Señaló que, según los datos recibidos por el colectivo, el muchacho sería originario de Chihuahua. Su nombre no fue dado a conocer y no se revelaron las causas por la que se encuentra preso.

El caso representa el primer resultado concreto difundido durante una jornada en la que las familias visitan centros penitenciarios y espacios de rehabilitación para mostrar fotografías, preguntar por sus seres queridos y reunir testimonios sobre su posible paradero. Las actividades se desarrollan del 20 de septiembre al 3 de octubre. En el penal de Monclova, los colectivos documentaron tres posibles coincidencias y registraron tres nuevos casos de desaparición. Después, durante visitas a dos anexos de la ciudad, obtuvieron cinco posibles coincidencias adicionales. Esos ocho indicios requieren verificación antes de considerarse localizaciones.

Tras los recorridos en Monclova, las familias continuaron sus visitas en centros de rehabilitación de Sabinas. También tienen previsto acudir a San Buenaventura y revisar alrededor de seis anexos en la Región Centro. El colectivo pidió a la población compartir información sobre personas desaparecidas o posibles sitios de inhumación clandestina. Mientras se cotejan las pistas obtenidas en Monclova, una familia ya recibió la noticia que esperaba: su hijo está vivo y pudo volver a hablar con él.