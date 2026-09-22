Madres buscadoras ingresan al penal de Monclova en busca de pistas sobre desaparecidos

MONCLOVA, COAH.- Con la esperanza de encontrar información que permita conocer el paradero de sus seres queridos, madres buscadoras provenientes de distintos estados de la República ingresaron al Centro Penitenciario de Monclova como parte de la Búsqueda Nacional de Personas Desaparecidas. Penny Ramírez, integrante del Programa de Derechos Humanos y coordinadora de la Búsqueda Nacional de la Ciudad de México, explicó que durante la jornada se recabará información entre las personas privadas de la libertad y se realizará una revisión en el hospital del centro penitenciario.

El objetivo, señaló, es identificar a alguna persona que pudiera estar reportada como desaparecida o que haya perdido comunicación con sus familiares. “Esperamos encontrar también, hacer una pequeña visita del hospital, ver si no hay alguien que esté reportado como desaparecido, que no haya podido incluso tener comunicación con su familia y localizarlo”, señaló. Las buscadoras también solicitarán a los internos información sobre personas desaparecidas que hayan conocido, con quienes hayan coincidido o que incluso hayan estado recluidas en el mismo centro penitenciario. Ramírez reconoció que es complicado medir el porcentaje de resultados de estas jornadas; sin embargo, destacó la disposición que han mostrado las autoridades de Coahuila para colaborar con las familias. Explicó que, a lo largo de casi 10 jornadas de la búsqueda nacional, han logrado localizar a nueve personas, además de registrar algunos hallazgos de personas sin vida que han permitido avanzar en distintas líneas de investigación. La representante hizo un llamado a la sociedad a dejar atrás la indiferencia ante el fenómeno de la desaparición, al considerar que ya no puede ser abordado únicamente como una crisis, sino como una problemática que se ha vuelto crónica.

“Son 135 mil personas desaparecidas, 83 mil personas sin identificar. Esto ya está exacerbando una crisis de derechos humanos”, sostuvo. Más allá de las cifras, agregó, cada desaparición representa una historia de vida interrumpida y familias que permanecen durante años en busca de respuestas. “Son historias de vida truncadas, familias rotas, familias que están llenas de dolor por la desaparición de una persona”, expresó. Ramírez también rechazó la percepción de que las desapariciones afectan únicamente a personas relacionadas con el crimen organizado y señaló que el fenómeno alcanza a distintos sectores de la sociedad. “Hay niños, trabajadores, madres, empleadas del hogar; el fenómeno de la desaparición es múltiple y es interseccional. No hay un patrón establecido para quién desaparece. Cualquiera puede ser susceptible de desaparecer”, afirmó. Incluso, señaló que si una persona tuviera algún vínculo con actividades delictivas, ello no justificaría su desaparición, pues cualquier conducta ilícita debe ser investigada y sancionada mediante las vías legales correspondientes.

“Si estuvieran vinculados con el crimen organizado, nadie merece ser desaparecido. Merece pagar las consecuencias jurídicas de lo que sus acciones conlleven”, puntualizó. La coordinadora sostuvo que las familias no pueden enfrentar solas esta problemática y llamó a la sociedad a sumarse a las acciones de búsqueda y solidarizarse con quienes llevan años tratando de localizar a sus seres queridos. Indicó que las movilizaciones que congregan a familias de 15 estados de la República no responden únicamente a intereses políticos, sino principalmente al propósito de encontrar a las personas que les hacen falta. “Lo que mueve a las familias y que las moviliza desde 15 estados de la República es el amor y la voluntad de encontrar a sus hijos”, afirmó.

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