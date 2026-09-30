A más de tres años del colapso de AHMSA, Monclova sigue en crisis y sin recuperar su actividad económica

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    A más de tres años del colapso de AHMSA, Monclova sigue en crisis y sin recuperar su actividad económica
    La ausencia de proyectos industriales de gran calado ha dejado múltiples inmuebles comerciales abandonados o en renta en la ciudad. LIDIET MEXICANO

Falta de empleo, cierre de negocios y menor poder adquisitivo mantienen limitada la recuperación de la Región Centro, señala el abogado Héctor Garza

MONCLOVA, COAH.- La ciudad de Monclova, cabecera de la Región Centro de Coahuila, continúa sin recuperar la fuerza económica que tenía antes del cierre de Altos Hornos de México (AHMSA), con falta de empleo, negocios que han cerrado sus puertas y una economía local que sigue resintiendo la ausencia de dinero circulante y del poder adquisitivo de las familias.

Así lo afirmó el abogado Héctor Garza, quien advirtió que, aunque algunas empresas instaladas en la región han contribuido a mantener cierta actividad económica, esto no ha sido suficiente para compensar la pérdida de los miles de empleos directos e indirectos que dependían de AHMSA.

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Señaló que el problema se refleja diariamente en las quejas de las cámaras empresariales, que reportan la falta de poder adquisitivo entre la población, situación que golpea al comercio y limita la recuperación de la Región Centro de Coahuila.

Garza consideró que diciembre podría generar una derrama económica por el pago de aguinaldos en las empresas que todavía mantienen operaciones; sin embargo, descartó que esto signifique que Monclova haya superado la crisis.

“Yo siento que para diciembre va a haber una derrama económica por los aguinaldos, pero no considero que ya estemos del otro lado”, expresó.

SIN PLAN DE DESARROLLO A LARGO PLAZO

Al comparar el desarrollo de Monclova con el de ciudades como Saltillo, Ramos Arizpe, Torreón, Piedras Negras y Acuña, Garza sostuvo que la Región Centro padece una dinámica distinta al continuar rezagada en la recuperación de empleos y movimiento comercial.

$!El abogado Héctor Garza señaló que Monclova necesita un plan económico y jurídico proyectado a 30 o 40 años para competir con regiones como la Sureste y la Laguna.
El abogado Héctor Garza señaló que Monclova necesita un plan económico y jurídico proyectado a 30 o 40 años para competir con regiones como la Sureste y la Laguna. LIDIET MEXICANO

A su juicio, uno de los problemas es la falta de una estrategia de desarrollo económico a largo plazo que permita atraer inversiones, generar nuevas fuentes de trabajo y establecer objetivos que trasciendan los periodos de las administraciones municipales.

Explicó que el crecimiento de una ciudad no puede depender únicamente de planes diseñados para tres años, sino de una visión técnica, jurídica y económica con objetivos proyectados a 30 o 40 años.

“Lo que falta es un plan económico, técnico, jurídico y obviamente económico, precisamente para que a 40 años la visión sea ser como Saltillo o como Torreón”, planteó.

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El especialista recordó que Monclova ya enfrentaba dificultades para competir en materia salarial y comercial con otras regiones de la entidad, una condición que se agudizó con los efectos de la pandemia de COVID-19 y posteriormente con la paralización total de AHMSA.

CADENA PRODUCTIVA Y EMPLEOS SIN SUSTITUIR

La pérdida de la actividad acerera no solamente afectó a los trabajadores de la siderúrgica, sino también a proveedores, prestadores de servicios, comerciantes y a todos aquellos negocios que dependían directa o indirectamente de la actividad industrial.

$!Comercios cerrados en el centro de Monclova reflejan la falta de circulante y la pérdida del poder adquisitivo tras la paralización de la siderúrgica.
Comercios cerrados en el centro de Monclova reflejan la falta de circulante y la pérdida del poder adquisitivo tras la paralización de la siderúrgica. LIDIET MEXICANO

En este contexto, rechazó que otras empresas hayan logrado sustituir los aproximadamente 14 mil empleos que, señaló, estaban asociados con la operación de AHMSA, así como la derrama económica que generaban los empleos indirectos y las personas que llegaban a la ciudad para realizar negocios.

“¿Ustedes consideran que se ha suplido la falta de los 14 mil trabajos de Altos Hornos, o inclusive la derrama económica que se tenía en los empleos indirectos? No lo ha suplido nada”, sostuvo.

El abogado consideró que Monclova necesita recuperar la atención de las autoridades y consolidar una estrategia que permita revertir el estancamiento económico, pues mientras no se generen suficientes empleos y mejores ingresos para las familias, el comercio local continuará enfrentando dificultades para reactivarse.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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