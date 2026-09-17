Médicos del Hospital General de Cuatro Ciénegas exigen cambio de director; señalan maltrato laboral y prepotencia

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    Médicos del Hospital General de Cuatro Ciénegas exigen cambio de director; señalan maltrato laboral y prepotencia
    Personal médico y de enfermería del Hospital General de Cuatro Ciénegas participó en una protesta para exigir respuesta de las autoridades de Salud de Coahuila. CORTESÍA

Los inconformes aseguran que mantienen sus labores mientras esperan una respuesta de la Secretaría de Salud de Coahuila

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Personal médico y de enfermería del Hospital General de Cuatro Ciénegas protagonizaron este jueves una protesta laboral pacífica, en la que exigieron una respuesta de las autoridades de Salud ante una serie de inconformidades relacionadas con la dirección del nosocomio, luego de más de 15 días de gestiones sin una solución, de acuerdo con los propios trabajadores.

Durante la manifestación, integrantes del personal señalaron que han solicitado la intervención de las autoridades estatales y denunciaron que sus peticiones no han recibido una respuesta concreta.

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“Hace más de 15 días estamos pidiendo este asunto y nos traen a puras vueltas, que mañana y que pasado”, expresó una de las participantes.

El doctor Lugo, uno de los trabajadores que intervino durante la protesta, afirmó que el personal está inconforme con el comportamiento del director del hospital y lo acusó de mantener actitudes que calificó como “soberbias y prepotentes”, además de señalar presuntas conductas misóginas.

Durante la protesta, que también fue transmitida como un “en vivo” por medios locales, una participante aseguró que el director enfrenta tres denuncias penales, mientras que el médico mencionó inicialmente una denuncia presentada por una doctora.

Sin embargo, la existencia, número y contenido de dichas denuncias no fueron acreditados documentalmente durante la protesta, por lo que corresponderá a las autoridades competentes confirmar esa información.

Los trabajadores afirmaron que continúan laborando bajo protesta y reclamaron la intervención de la Secretaría de Salud, la Fiscalía General del Estado y otras autoridades para atender el conflicto.

“Sin respuesta a nuestras peticiones, ya es un tiempo razonable”, señaló otro de los médicos participantes, quien sostuvo que han transcurrido más de 15 días desde que comenzaron las gestiones para buscar una solución.

La inconformidad también alcanzó al ámbito sindical. Durante la manifestación, trabajadores cuestionaron a un representante identificado como Carlos sobre el respaldo del Sindicato. Él respondió que ha participado en reuniones y gestiones con autoridades y pidió mantener el procedimiento establecido para alcanzar una solución.

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Mientras continúa el conflicto, trabajadores y ciudadanos que respaldan la protesta advirtieron que podrían intensificar la movilización y convocar a más habitantes de Cuatro Ciénegas.

Hasta el momento, las declaraciones contenidas en la protesta representan la postura de los trabajadores inconformes. No se cuenta con la versión del director señalado ni con una respuesta oficial de la Secretaría de Salud sobre las acusaciones y las peticiones planteadas.

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Antonio Santos

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