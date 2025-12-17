Mil 200 mujeres concluyen programa de desarrollo personal en Monclova
DIF Monclova reconoce el esfuerzo de participantes del programa Mujeres al Siguiente Nivel
MONCLOVA, COAH.- En un ambiente de reconocimiento y emotividad, cerca de mil 200 mujeres monclovenses concluyeron el programa “Mujeres al Siguiente Nivel”, impulsado por el DIF Monclova, una estrategia enfocada en el desarrollo personal, la capacitación y el fortalecimiento de la autoestima.
La ceremonia de graduación fue encabezada por el alcalde Carlos Villarreal y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Mavi Sosa , acompañados por autoridades estatales y municipales, entre ellas representantes de Mejora Coahuila, integrantes del Cabildo, directores municipales y medios de comunicación.
Durante su mensaje, Mavi Sosa destacó que el programa no solo brindó herramientas prácticas, sino que también generó espacios de acompañamiento, motivación y crecimiento emocional para las participantes.
Subrayó que detrás de cada diploma hay historias de esfuerzo, constancia y valentía, y agradeció el respaldo del alcalde por apoyar desde el inicio una iniciativa centrada en el empoderamiento femenino.
En representación de las graduadas, Juanita Oviedo Peña agradeció el acompañamiento institucional y señaló que el curso permitió a las participantes adquirir nuevas habilidades, organizar mejor su trabajo y fortalecer la confianza en sí mismas. Resaltó que el aprendizaje fue colectivo y que el programa fomentó la solidaridad y el deseo de superación entre mujeres.
Por su parte, el alcalde reconoció la labor del DIF Monclova, al que calificó como la dependencia con más vocación social de la administración municipal, y destacó el liderazgo de Mavi Sosa al frente de los programas dirigidos a las familias. Afirmó que invertir en las mujeres es apostar por el bienestar de los hogares y el futuro de la ciudad.
El edil subrayó que muchas de las graduadas son madres, abuelas y jefas de familia que, pese a sus responsabilidades, encontraron tiempo para capacitarse, lo que refleja su compromiso y fortaleza.
Finalmente, aseguró que el programa “Mujeres al Siguiente Nivel” continuará fortaleciéndose con el respaldo del Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y aliados sociales.