Mil 200 mujeres concluyen programa de desarrollo personal en Monclova

MONCLOVA, COAH.- En un ambiente de reconocimiento y emotividad, cerca de mil 200 mujeres monclovenses concluyeron el programa “Mujeres al Siguiente Nivel”, impulsado por el DIF Monclova, una estrategia enfocada en el desarrollo personal, la capacitación y el fortalecimiento de la autoestima.

La ceremonia de graduación fue encabezada por el alcalde Carlos Villarreal y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Mavi Sosa , acompañados por autoridades estatales y municipales, entre ellas representantes de Mejora Coahuila, integrantes del Cabildo, directores municipales y medios de comunicación.

TE PUEDE INTERESAR: Llega Tania Flores a comparecer por presuntos actos de corrupción a Saltillo: ‘No vengo detenida’, asegura

Durante su mensaje, Mavi Sosa destacó que el programa no solo brindó herramientas prácticas, sino que también generó espacios de acompañamiento, motivación y crecimiento emocional para las participantes.

Subrayó que detrás de cada diploma hay historias de esfuerzo, constancia y valentía, y agradeció el respaldo del alcalde por apoyar desde el inicio una iniciativa centrada en el empoderamiento femenino.