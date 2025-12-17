Mil 200 mujeres concluyen programa de desarrollo personal en Monclova

Monclova
/ 17 diciembre 2025
    Mil 200 mujeres concluyen programa de desarrollo personal en Monclova
    Graduadas reciben su constancia durante la ceremonia encabezada por autoridades municipales. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

DIF Monclova reconoce el esfuerzo de participantes del programa Mujeres al Siguiente Nivel

MONCLOVA, COAH.- En un ambiente de reconocimiento y emotividad, cerca de mil 200 mujeres monclovenses concluyeron el programa “Mujeres al Siguiente Nivel”, impulsado por el DIF Monclova, una estrategia enfocada en el desarrollo personal, la capacitación y el fortalecimiento de la autoestima.

La ceremonia de graduación fue encabezada por el alcalde Carlos Villarreal y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Mavi Sosa , acompañados por autoridades estatales y municipales, entre ellas representantes de Mejora Coahuila, integrantes del Cabildo, directores municipales y medios de comunicación.

Durante su mensaje, Mavi Sosa destacó que el programa no solo brindó herramientas prácticas, sino que también generó espacios de acompañamiento, motivación y crecimiento emocional para las participantes.

Subrayó que detrás de cada diploma hay historias de esfuerzo, constancia y valentía, y agradeció el respaldo del alcalde por apoyar desde el inicio una iniciativa centrada en el empoderamiento femenino.

$!Vista general del evento de graduación del programa Mujeres al Siguiente Nivel.
Vista general del evento de graduación del programa Mujeres al Siguiente Nivel. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

En representación de las graduadas, Juanita Oviedo Peña agradeció el acompañamiento institucional y señaló que el curso permitió a las participantes adquirir nuevas habilidades, organizar mejor su trabajo y fortalecer la confianza en sí mismas. Resaltó que el aprendizaje fue colectivo y que el programa fomentó la solidaridad y el deseo de superación entre mujeres.

Por su parte, el alcalde reconoció la labor del DIF Monclova, al que calificó como la dependencia con más vocación social de la administración municipal, y destacó el liderazgo de Mavi Sosa al frente de los programas dirigidos a las familias. Afirmó que invertir en las mujeres es apostar por el bienestar de los hogares y el futuro de la ciudad.

El edil subrayó que muchas de las graduadas son madres, abuelas y jefas de familia que, pese a sus responsabilidades, encontraron tiempo para capacitarse, lo que refleja su compromiso y fortaleza.

Finalmente, aseguró que el programa “Mujeres al Siguiente Nivel” continuará fortaleciéndose con el respaldo del Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y aliados sociales.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

