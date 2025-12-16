Llega Tania Flores a comparecer por presuntos actos de corrupción a Saltillo: ‘No vengo detenida’, asegura
La Fiscalía Anticorrupción de Coahuila trasladó a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, a Saltillo para comparecer ante un juez por presuntos malos manejos durante su administración
Este martes, la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila ejecutó una orden para trasladar a la exalcaldesa del municipio de Múzquiz, Tania Flores, para comparecer ante un juez en Saltillo por los casos que se investigan por presuntos malos manejos durante su gestión municipal.
La ejecución de la autoridad ministerial se dio luego de que la exalcaldesa no habría atendido un llamado previo en el mes de julio, según la Fiscalía, para celebrar una audiencia en la que la Fiscalía le presentaría cargos por una investigación de presunto ejercicio abusivo de funciones, por posibles irregularidades en contrataciones de servicios del municipio.
Esto ocurre a días de que su extesorero, Víctor Manuel “N”, fuera vinculado por delitos relacionados con asuntos similares.
La llegada de Flores Guerra se registró poco después de las 17:00 horas a la capital coahuilense, entre empujones y gritos de la exalcaldesa, quien aseguró que el asunto se trata de una persecución política.
Además, advirtió que el protocolo fue extraordinario, pues la orden de comparecencia no es equivalente a una orden de aprehensión en cuanto a cómo se desarrolló el procedimiento, en el que le prohibieron hablar con medios de comunicación.
“No vengo detenida”, aseguró.
Sin que el juez argumentara una decisión, el Centro de Justicia Penal prohibió el acceso a la audiencia, advirtiendo que se celebraría de forma privada.
En esta audiencia le presentarán a Tania Flores los cargos de una carpeta de investigación y se estima, según fuentes extraoficiales, que la Fiscalía solicitará la vinculación a proceso.
Será en las siguientes horas cuando se defina si, en el marco de la audiencia de vinculación a proceso, la exalcaldesa podría ser acreedora a una medida cautelar de brazalete, prisión preventiva o presentación periódica.