Moderniza Monclova colonias del sur oriente con inversión de 2.7 mdp en infraestructura básica

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 2.7 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal entregó tres obras de infraestructura básica y pavimentación en las colonias Óscar Flores Tapia y 288 de Monclova.

Las acciones incluyen la instalación de agua potable, drenaje sanitario y la modernización de una vialidad estratégica, trabajos que forman parte del programa Prendamos Monclova, que concentra un presupuesto de 420 millones de pesos para obra pública, imagen urbana, seguridad y desarrollo social.

En la colonia Óscar Flores Tapia, se construyó la red de agua potable entre las calles San Pedro y Mineros. La intervención contempló 121 metros lineales de tubería PVC de 4 pulgadas, 19 tomas domiciliarias, 80 metros cúbicos de excavación y 71 metros cúbicos de relleno.