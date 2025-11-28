Moderniza Monclova colonias del sur oriente con inversión de 2.7 mdp en infraestructura básica
Monclova avanza con obras básicas: agua, drenaje y pavimentación benefician a familias del sector sur oriente.
MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 2.7 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal entregó tres obras de infraestructura básica y pavimentación en las colonias Óscar Flores Tapia y 288 de Monclova.
Las acciones incluyen la instalación de agua potable, drenaje sanitario y la modernización de una vialidad estratégica, trabajos que forman parte del programa Prendamos Monclova, que concentra un presupuesto de 420 millones de pesos para obra pública, imagen urbana, seguridad y desarrollo social.
En la colonia Óscar Flores Tapia, se construyó la red de agua potable entre las calles San Pedro y Mineros. La intervención contempló 121 metros lineales de tubería PVC de 4 pulgadas, 19 tomas domiciliarias, 80 metros cúbicos de excavación y 71 metros cúbicos de relleno.
De forma paralela, se ejecutó la obra de drenaje sanitario en el tramo San Pedro–San Lorenzo, consistente en 123 metros lineales de tubería de 6 pulgadas, 19 descargas domiciliarias, y más de 360 metros cúbicos entre excavación y relleno.
Asimismo, el Ayuntamiento concluyó una pavimentación integral en la calle Tavasci de la colonia 288, donde se aplicaron 2 mil 356 metros cuadrados de carpeta asfáltica, 526 metros lineales de cordón de concreto, 5 mil 900 litros de emulsión asfáltica y diversos materiales estructurales.
“La meta es clara: que cada colonia sienta este esfuerzo”, afirmó el alcalde al entregar las obras, destacando que Monclova cuenta con más de 40 proyectos en ejecución de manera simultánea.