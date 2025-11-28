Moderniza Monclova colonias del sur oriente con inversión de 2.7 mdp en infraestructura básica

Monclova
/ 28 noviembre 2025
    Moderniza Monclova colonias del sur oriente con inversión de 2.7 mdp en infraestructura básica
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó las obras concluidas y dialogó con los vecinos beneficiados. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Monclova avanza con obras básicas: agua, drenaje y pavimentación benefician a familias del sector sur oriente.

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 2.7 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal entregó tres obras de infraestructura básica y pavimentación en las colonias Óscar Flores Tapia y 288 de Monclova.

Las acciones incluyen la instalación de agua potable, drenaje sanitario y la modernización de una vialidad estratégica, trabajos que forman parte del programa Prendamos Monclova, que concentra un presupuesto de 420 millones de pesos para obra pública, imagen urbana, seguridad y desarrollo social.

En la colonia Óscar Flores Tapia, se construyó la red de agua potable entre las calles San Pedro y Mineros. La intervención contempló 121 metros lineales de tubería PVC de 4 pulgadas, 19 tomas domiciliarias, 80 metros cúbicos de excavación y 71 metros cúbicos de relleno.

$!Autoridades municipales y representantes de Mejora Coahuila destacaron la inversión sin precedentes.
Autoridades municipales y representantes de Mejora Coahuila destacaron la inversión sin precedentes. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

De forma paralela, se ejecutó la obra de drenaje sanitario en el tramo San Pedro–San Lorenzo, consistente en 123 metros lineales de tubería de 6 pulgadas, 19 descargas domiciliarias, y más de 360 metros cúbicos entre excavación y relleno.

Asimismo, el Ayuntamiento concluyó una pavimentación integral en la calle Tavasci de la colonia 288, donde se aplicaron 2 mil 356 metros cuadrados de carpeta asfáltica, 526 metros lineales de cordón de concreto, 5 mil 900 litros de emulsión asfáltica y diversos materiales estructurales.

“La meta es clara: que cada colonia sienta este esfuerzo”, afirmó el alcalde al entregar las obras, destacando que Monclova cuenta con más de 40 proyectos en ejecución de manera simultánea.

Temas


Infraestructura
inversiones

Localizaciones


Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

