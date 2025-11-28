Torreón e IMSS afinan plan para frenar caos vial en hospitales 16 y 71

TORREÓN, COAH.- Autoridades municipales y directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social sostuvieron una reunión para analizar alternativas que permitan resolver la saturación vehicular y la escasez de estacionamientos en los alrededores de los hospitales 16 y 71.

El encuentro se centró en propuestas para mejorar la movilidad, garantizar el acceso a emergencias y reducir los conflictos con vecinos de Torreón Jardín.

Entre las medidas planteadas destaca el posible cierre de seis bocacalles que conectan con esa colonia: Gardenias, Heliotropos, Jazmines, Lirios, Tabachines, Duraznos y Orquídeas.

El director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Gustavo Muñoz, señaló que la intención es disminuir el tráfico que generan los casi dos mil vehículos que diariamente buscan espacio en la zona.

Muñoz explicó que Protección Civil evaluará los planteamientos, pues se trata de una unidad médica donde las decisiones deben garantizar no afectar la atención de emergencias.

En este sentido, se determinó que la calle Citlaltépetl permanecerá libre para ambulancias y contingencias, tal como lo había adelantado el alcalde Román Cepeda.

Además, el IMSS analiza la renta de un terreno para habilitar un estacionamiento propio, lo que reduciría la presión sobre las calles aledañas. Por parte del Ayuntamiento, se propuso vender cajones exclusivos a los colonos a precios accesibles y construir una barda divisoria para disminuir la invasión de espacios.

El regidor Roberto Bernal recordó que la urgencia de una solución es evidente: tan solo en urgencias se atienden alrededor de 250 casos diarios, por lo que cerrar accesos o bloquear servicios no es una opción.

Las mesas de diálogo continuarán en los próximos días, con la intención de llegar a acuerdos que permitan la convivencia entre usuarios, trabajadores y vecinos.