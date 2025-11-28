Torreón e IMSS afinan plan para frenar caos vial en hospitales 16 y 71

Torreón
/ 28 noviembre 2025
    Torreón e IMSS afinan plan para frenar caos vial en hospitales 16 y 71
    Autoridades municipales y directivos del IMSS durante la reunión para definir cambios viales en Torreón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El Ayuntamiento analiza cerrar bocacalles y habilitar nuevos espacios para autos. Cada día, cerca de dos mil vehículos saturan la zona aledaña a los hospitales.

TORREÓN, COAH.- Autoridades municipales y directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social sostuvieron una reunión para analizar alternativas que permitan resolver la saturación vehicular y la escasez de estacionamientos en los alrededores de los hospitales 16 y 71.

El encuentro se centró en propuestas para mejorar la movilidad, garantizar el acceso a emergencias y reducir los conflictos con vecinos de Torreón Jardín.

TE PUEDE INTERESAR: Diócesis de Piedras Negras acepta investigación por presuntos abusos cometidos por exsacerdote hace 18 años

Entre las medidas planteadas destaca el posible cierre de seis bocacalles que conectan con esa colonia: Gardenias, Heliotropos, Jazmines, Lirios, Tabachines, Duraznos y Orquídeas.

El director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Gustavo Muñoz, señaló que la intención es disminuir el tráfico que generan los casi dos mil vehículos que diariamente buscan espacio en la zona.

Muñoz explicó que Protección Civil evaluará los planteamientos, pues se trata de una unidad médica donde las decisiones deben garantizar no afectar la atención de emergencias.

En este sentido, se determinó que la calle Citlaltépetl permanecerá libre para ambulancias y contingencias, tal como lo había adelantado el alcalde Román Cepeda.

Además, el IMSS analiza la renta de un terreno para habilitar un estacionamiento propio, lo que reduciría la presión sobre las calles aledañas. Por parte del Ayuntamiento, se propuso vender cajones exclusivos a los colonos a precios accesibles y construir una barda divisoria para disminuir la invasión de espacios.

TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras: Protecani desmiente pago por caso de perro asesinado, exige a portal de noticias pruebe dichos

El regidor Roberto Bernal recordó que la urgencia de una solución es evidente: tan solo en urgencias se atienden alrededor de 250 casos diarios, por lo que cerrar accesos o bloquear servicios no es una opción.

Las mesas de diálogo continuarán en los próximos días, con la intención de llegar a acuerdos que permitan la convivencia entre usuarios, trabajadores y vecinos.

Temas


tránsito
Clínicas

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


IMSS

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El incendio en el complejo habitacional comenzó el miércoles por la tarde. En los ocho edificios suman dos mil apartamentos. Siete de ellos fueron afectados por las llamas. FOTO: AP

Incendio en Hong Kong 2025: FOTOS del antes y después de la tragedia
Manifestantes muestran carteles y documentos con sus demandas laborales acumuladas desde hace tres años.

Llegan a Saltillo exobreros de AHMSA, exigen liquidaciones; denuncian retraso intencional y venta de activos

true

Gertz Manero: ¿se generó una turbulencia innecesaria?
true

Sin rumbo claro: El problema de la Generación Z
La manada incluye 38 hembras y seis machos que se suman a los ejemplares donados por el Museo del Desierto.

Recibe Cuatro Ciénegas 44 bisontes americanos; visitas abrirán este 2025 (foto y video)
Miss Universo

Miss Universo
Elementos de la Policía Municipal acompañan a los canes tras el anuncio oficial de su retiro.

César y Bebeto se despiden del servicio; binomios caninos que marcaron la seguridad en Saltillo
true

Las dos mitades