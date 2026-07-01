Monclova acelera la generación de empleos; proyectan 6 mil nuevas vacantes para inicios de 2027

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    Monclova acelera la generación de empleos; proyectan 6 mil nuevas vacantes para inicios de 2027
    Carlos Villarreal señaló que las nuevas contrataciones forman parte de las inversiones que comenzaron a instalarse en Monclova durante los últimos meses. LIDIET MEXICANO

El alcalde Carlos Villarreal aseguró que empresas como Yura, Dual y DooSung ya iniciaron procesos de contratación en la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que empresas como Dual, Yura y DooSung ya iniciaron sus procesos de reclutamiento. Además, proyectó que para el primer trimestre de 2027 se habrán generado al menos 6 mil nuevos empleos en la Región Centro.

El edil explicó que las contrataciones forman parte de las inversiones que llegaron a Monclova durante los últimos meses y que ahora comienzan a demandar mano de obra. Señaló que las jornadas de reclutamiento se realizan de manera coordinada entre las empresas, el Gobierno del Estado, el Servicio Nacional de Empleo y Pro Monclova.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/si-no-sale-la-convocatoria-habra-protestas-obreros-de-ahmsa-lanzan-ultimatum-para-el-15-de-julio-PJ21822850

“Esto no ha parado desde octubre y noviembre del año pasado. Mes con mes ha habido contrataciones, pero ahora prácticamente cada semana habrá nuevas vacantes”, afirmó.

Detalló que Yura abrió su primera etapa de contratación con entre 300 y 350 trabajadores. Posteriormente continuará incorporando personal en bloques de entre 50 y 150 empleados.

Dual también mantiene abiertas convocatorias de manera permanente. Además, la próxima semana la empresa satélite de DooSung iniciará el reclutamiento de personal administrativo para posteriormente contratar personal operativo.

ESPERAN REGRESO DE TRABAJADORES

Carlos Villarreal destacó que estas ofertas representan una oportunidad para cientos de trabajadores de la región, especialmente para quienes tuvieron que salir de Monclova tras la crisis de AHMSA en busca de empleo.

$!Empresas de la Región Centro mantienen abiertas distintas etapas de reclutamiento para cubrir vacantes administrativas y operativas.
Empresas de la Región Centro mantienen abiertas distintas etapas de reclutamiento para cubrir vacantes administrativas y operativas. LIDIET MEXICANO

Incluso, explicó que algunas empresas ya comenzaron a repatriar trabajadores que laboraban en otras ciudades, como Ramos Arizpe, permitiéndoles regresar junto con sus familias a la Región Centro.

Respecto a los extrabajadores de AHMSA, comentó que todavía existe un número importante que no se incorpora a un empleo formal porque espera concluir sus procesos de jubilación o pensión. Otros, dijo, ya encontraron trabajo dentro o fuera del estado o permanecen en actividades de la economía informal.

Agregó que será una vez concluido el proceso de quiebra de la acerera cuando se conozca con mayor precisión cuántos exobreros buscarán incorporarse a las nuevas empresas que llegan a Monclova.

El alcalde reiteró que la meta es generar 6 mil empleos entre finales de este año y el primer trimestre de 2027. No obstante, estimó que la cifra podría crecer hasta 15 mil plazas si las condiciones del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos favorecen nuevas inversiones y la expansión de las industrias instaladas en la región.

“Lo importante es que hoy ya hay movimiento. Las empresas están contratando y cada semana habrá nuevas oportunidades para los monclovenses”, concluyó.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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