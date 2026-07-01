‘Si no sale la convocatoria, habrá protestas’: obreros de AHMSA lanzan ultimátum para el 15 de julio

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Monclova
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    ‘Si no sale la convocatoria, habrá protestas’: obreros de AHMSA lanzan ultimátum para el 15 de julio
    Julián Torres Ávalos advirtió que los extrabajadores retomarán las movilizaciones si la convocatoria para la venta de AHMSA no se publica antes del 15 de julio. LIDIET MEXICANO

Trabajadores acordaron esperar hasta esa fecha para la publicación de la subasta; de lo contrario, retomarán las movilizaciones

MONCLOVA, COAH.- Cansados de los constantes retrasos en el proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA), exobreros lanzaron un ultimátum. Advirtieron que, si el próximo 15 de julio no se publica la convocatoria para la subasta de la acerera, iniciarán movilizaciones para presionar a las autoridades.

La advertencia fue hecha por el presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores, Julián Torres Ávalos, durante la reunión realizada este miércoles en la plaza principal de Monclova. Ahí, los extrabajadores acordaron esperar únicamente hasta esa fecha antes de salir a manifestarse.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/empresas-abren-jornadas-de-reclutamiento-para-trabajadores-en-monclova-NL21804229

El dirigente explicó que el plazo surgió tras una reunión con el síndico del concurso mercantil, Víctor Manuel Aguilera Gómez. Señaló que, de acuerdo con los tiempos del procedimiento, la convocatoria para la venta de AHMSA ya debería estar publicada para mediados de julio.

Aunque precisó que la fecha depende de la resolución de la jueza que lleva el concurso mercantil, aseguró que los trabajadores ya no están dispuestos a tolerar otro retraso.

“Vamos a esperar hasta el día 15. Si para entonces no está publicada la convocatoria, tomaremos acciones de protesta para exigir que esto ya no se retrase más”, declaró.

BUSCAN AGILIZAR VENTA

Torres Ávalos informó que una comisión viajó recientemente a la Ciudad de México para solicitar la intervención de autoridades federales y acelerar el proceso de venta de la empresa. Durante la visita entregaron oficios en el juzgado del concurso mercantil y en distintas dependencias federales, entre ellas la Presidencia de la República, el Senado, la Secretaría del Trabajo y la Fiscalía General de la República.

$!Durante la reunión en la plaza principal de Monclova, los exobreros acordaron esperar hasta mediados de julio antes de iniciar nuevas protestas.
Durante la reunión en la plaza principal de Monclova, los exobreros acordaron esperar hasta mediados de julio antes de iniciar nuevas protestas. LIDIET MEXICANO

Aunque no fueron recibidos por los titulares de esas instituciones, sí expusieron la situación de miles de trabajadores. Insistieron en que la venta de la acerera representa la única posibilidad de recuperar los salarios y prestaciones que permanecen pendientes.

El líder obrero también informó que, hasta ahora, ninguna empresa ha retirado maquinaria de las instalaciones de AHMSA. Explicó que algunas compañías aceptaron esperar a que concluya el proceso de venta para evitar generar mayor incertidumbre, mientras que otras aún analizan la petición.

Para los extrabajadores, el 15 de julio marcará un antes y un después. Si ese día no se publica la convocatoria que esperan desde hace meses, aseguraron que dejarán las reuniones informativas para volver a las calles y exigir que el proceso concursal avance.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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