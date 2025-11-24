Monclova: AHMSA avanza en proceso de quiebra, pero sigue sin fecha para la subasta

MONCLOVA, COAH.- Víctor Manuel Aguilera Gómez, síndico de quiebra de AHMSA y MINOSA, informó nuevos avances en el proceso de liquidación, aunque nuevamente evitó dar una fecha para la subasta de la acerera, lo que sigue generando incertidumbre entre trabajadores y ex trabajadores.

A través de un comunicado, reconoció la preocupación que persiste en la región por las resoluciones judiciales pendientes y por el impacto económico que esta situación mantiene sobre cientos de familias.

TE PUEDE INTERESAR: Responsable de atropellar y matar a menor en Ramos Arizpe podría enfrentar hasta seis años de prisión: FGE

Explicó que, pese a no existir una fecha definida para la subasta, el procedimiento sí ha mostrado progresos. Entre ellos destacó la formalización de acuerdos con actores clave, como el alcanzado recientemente con MADISA.

Aguilera detalló que las bases para la convocatoria de subasta continúan en revisión en el Juzgado Segundo Especializado en Concursos Mercantiles, y están pendientes de autorización. Una vez aprobadas, se publicarán oficialmente y se abrirá el periodo legal de 60 días para que los inversionistas presenten sus ofertas.

La sindicatura precisó que, para que la venta pueda concretarse bajo la figura de unidad productiva, es indispensable que los acreedores con garantía avalen dicho esquema. Según los tiempos del procedimiento, este paso podría definirse en breve.

También aclaró que los únicos bienes vendidos hasta ahora han sido equipos no esenciales para la operación. Los recursos generados se utilizan exclusivamente para cubrir gastos propios del proceso de quiebra: conservación y vigilancia de los activos, cumplimiento de requerimientos de autoridad y preparación de información solicitada por potenciales inversionistas.

TE PUEDE INTERESAR: Disminuye 85% el dengue en Coahuila; aumentan casos y defunciones por rickettsia

Aguilera hizo un llamado a todas las partes a evitar acciones que puedan retrasar el proceso o poner en riesgo los activos. Subrayó que mantener la estabilidad social, respetar el marco legal y trabajar en colaboración es fundamental para lograr una resolución favorable en el menor tiempo posible, recordando que los derechos laborales tienen prioridad en el orden de pagos establecido por la ley.

Finalmente, reiteró que continuará actuando con total transparencia y bajo la supervisión del juzgado, informando oportunamente cada avance del procedimiento.