Responsable de atropellar y matar a menor en Ramos Arizpe podría enfrentar hasta seis años de prisión: FGE
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La Fiscalía General del Estado informó que el caso se encuentra dentro del plazo legal para definir la situación jurídica del conductor, mientras se analiza si las partes optan por una salida alterna.
El conductor señalado por el atropellamiento en el que perdió la vida un menor de siete años, en la colonia El Mirador, en Ramos Arizpe, podría enfrentar una pena de hasta seis años de prisión, al tratarse de un homicidio culposo, informó Julio César Loera Ruíz, delegado de la Región Sureste de la Fiscalía General del Estado.
Detalló que tras el percance se activaron los protocolos de búsqueda y localización para ubicar a la persona que se dio a la fuga, la cual fue asegurada de manera inmediata.
TE PUEDE INTERESAR: Niño de 7 años pierde la vida tras ser atropellado en la colonia El Mirador, en Ramos Arizpe
Precisó que actualmente el caso se encuentra dentro de las 48 horas legales para determinar su situación jurídica, mientras se analiza la posibilidad de que las partes accedan a una salida alterna. “No es algo confirmado, pero sí es algo que en su momento me fue informado”, dijo.
Comentó que, aunque la Fiscalía se prepara para judicializar el caso, la ley contempla mecanismos de conciliación en este tipo de hechos, los cuales pueden ser aceptados por las víctimas indirectas. “No podemos obligar a las personas a que no lleguen a un acuerdo”, señaló, al añadir que la familia podría solicitar la prisión preventiva, decisión que corresponderá a la autoridad judicial.
En este contexto, reconoció que este tipo de casos se han presentado con mayor frecuencia durante el segundo semestre del año, aunque aseguró que, en comparación con el año anterior, los fallecimientos por hechos de tránsito han disminuido. “Estamos a la baja respecto a los fallecimientos en hechos de tránsito terrestre”, señaló.