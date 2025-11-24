Responsable de atropellar y matar a menor en Ramos Arizpe podría enfrentar hasta seis años de prisión: FGE

Coahuila
/ 24 noviembre 2025
    Responsable de atropellar y matar a menor en Ramos Arizpe podría enfrentar hasta seis años de prisión: FGE
    Los hechos se registraron el fin de semana en la colonia El Mirador. FOTO: MARTÍN ROJAS

La Fiscalía General del Estado informó que el caso se encuentra dentro del plazo legal para definir la situación jurídica del conductor, mientras se analiza si las partes optan por una salida alterna.

El conductor señalado por el atropellamiento en el que perdió la vida un menor de siete años, en la colonia El Mirador, en Ramos Arizpe, podría enfrentar una pena de hasta seis años de prisión, al tratarse de un homicidio culposo, informó Julio César Loera Ruíz, delegado de la Región Sureste de la Fiscalía General del Estado.

Detalló que tras el percance se activaron los protocolos de búsqueda y localización para ubicar a la persona que se dio a la fuga, la cual fue asegurada de manera inmediata.

TE PUEDE INTERESAR: Niño de 7 años pierde la vida tras ser atropellado en la colonia El Mirador, en Ramos Arizpe

Precisó que actualmente el caso se encuentra dentro de las 48 horas legales para determinar su situación jurídica, mientras se analiza la posibilidad de que las partes accedan a una salida alterna. “No es algo confirmado, pero sí es algo que en su momento me fue informado”, dijo.

$!Julio César Loera Ruíz, delegado de la Región Sureste de la Fiscalía General del Estado.
Julio César Loera Ruíz, delegado de la Región Sureste de la Fiscalía General del Estado. FOTO: SARAH ESTRADA

Comentó que, aunque la Fiscalía se prepara para judicializar el caso, la ley contempla mecanismos de conciliación en este tipo de hechos, los cuales pueden ser aceptados por las víctimas indirectas. “No podemos obligar a las personas a que no lleguen a un acuerdo”, señaló, al añadir que la familia podría solicitar la prisión preventiva, decisión que corresponderá a la autoridad judicial.

En este contexto, reconoció que este tipo de casos se han presentado con mayor frecuencia durante el segundo semestre del año, aunque aseguró que, en comparación con el año anterior, los fallecimientos por hechos de tránsito han disminuido. “Estamos a la baja respecto a los fallecimientos en hechos de tránsito terrestre”, señaló.

Temas


accidentes viales
Audiencia
Denuncias

Localizaciones


Ramos Arizpe

Organizaciones


FGE

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El vuelo, de poco más de una hora, promete dinamizar turismo y comercio entre ambas ciudades.

Viva Aerobus abre ruta estacional a San Antonio y fortalece conectividad de Torreón
El gobernador anuncia un incremento presupuestal para fortalecer la infraestructura de seguridad en 2026.

Manolo Jiménez anuncia más presupuesto para seguridad en Coahuila en 2026
La página oficial del Gobierno de Coahuila permanece en blanco con la leyenda “En mantenimiento”.

Sitio web oficial de Coahuila en blanco y fuera de servicio
Ex trabajadores de AHMSA avanzan por la carretera rumbo a Saltillo para exigir pagos pendientes tras tres años del cierre de la acerera.

Ex obreros de AHMSA marchan de Castaños rumbo a Saltillo para exigir pago de salarios y finiquitos (video)
Autoridades monitorean tramos carreteros en Coahuila ante posibles movilizaciones.

FGE: no hay bloqueos carreteros en Coahuila pese a protestas de transportistas
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell en conferencia de prensa en la sede de esa institución en Washington el 29 de octubre del 2025. (AP foto/Manuel Balce Ceneta)

Por qué la economía estadounidense se ha mantenido más fuerte de lo esperado

true

Se puede decir... Que se quedó vestido y ‘alborotado’
true

Coahuila: Manolo Jiménez Salinas concluye el primer tercio de su gobierno