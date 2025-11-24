Responsable de atropellar y matar a menor en Ramos Arizpe podría enfrentar hasta seis años de prisión: FGE

El conductor señalado por el atropellamiento en el que perdió la vida un menor de siete años, en la colonia El Mirador, en Ramos Arizpe, podría enfrentar una pena de hasta seis años de prisión, al tratarse de un homicidio culposo, informó Julio César Loera Ruíz, delegado de la Región Sureste de la Fiscalía General del Estado.

Detalló que tras el percance se activaron los protocolos de búsqueda y localización para ubicar a la persona que se dio a la fuga, la cual fue asegurada de manera inmediata.

Precisó que actualmente el caso se encuentra dentro de las 48 horas legales para determinar su situación jurídica, mientras se analiza la posibilidad de que las partes accedan a una salida alterna. “No es algo confirmado, pero sí es algo que en su momento me fue informado”, dijo.