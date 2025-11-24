Disminuye 85% el dengue en Coahuila; aumentan casos y defunciones por rickettsia

Previo al cierre del año, Coahuila registra una disminución significativa en los casos de dengue, pero un incremento en contagios y defunciones por rickettsia, enfermedad que ha afectado principalmente a menores de edad, informó el secretario de Salud, Eliud Aguirre.

El funcionario explicó que actualmente se contabilizan 627 casos de dengue, lo que representa una reducción del 85 por ciento respecto a 2024. Recordó que el año pasado la entidad cerró con 5 mil 600 casos y que, ante la alerta emitida a inicios de 2025 por la Organización Mundial de la Salud sobre un posible repunte en América Latina, el estado decidió anticiparse.

Ante ello, señaló que desde el pasado febrero se reforzaron acciones de control mediante descacharrización, fumigación, aplicación de abate y operativos de “patio limpio”, en coordinación con los 38 municipios y las áreas de Salud Pública y Mejora.

En contraste, los casos de rickettsia presentan un aumento respecto al año anterior, ya que, a poco más de un mes de concluir 2025, han superado los registrados durante todo 2024.

Según el funcionario, a la fecha se han confirmado 25 casos y se registran 13 defunciones contra los 23 casos y 12 fallecimientos reportados el año anterior, siendo Saltillo, Monclova y Sacramento los municipios más afectados.

El secretario advirtió que uno de los principales factores de riesgo es la atención tardía, ya que muchos pacientes acuden inicialmente a consultorios privados donde la enfermedad suele confundirse con otros padecimientos y se prescribe un tratamiento incorrecto. Cuando finalmente llegan a un hospital, lo hacen en condiciones críticas.

Para enfrentar dicho problema, explicó que la Secretaría de Salud inició un proceso de capacitación a médicos de primer nivel con el fin de mejorar la capacidad de diagnóstico temprano y asegurar el uso del tratamiento específico para rickettsia, disponible en centros de salud y hospitales públicos.

El titular de la dependencia señaló que la mayoría de las defunciones corresponden a menores de edad y llamó a la población a mantener a sus mascotas limpias, desparasitadas y vacunadas, ya que la transmisión está asociada a la garrapata.