Monclova: arqueros de 18 estados compiten en la segunda edición del abierto ‘Dafne Quintero’

MONCLOVA, COAH.- Con la participación de alrededor de 200 atletas provenientes de 18 estados de la República, este viernes dio inicio en Monclova la segunda edición del Abierto de Arquería “Dafne Quintero”, competencia que se desarrolla de viernes a domingo en el recién inaugurado Campo de Tiro con Arco.

El torneo se consolida por segundo año consecutivo como un evento de relevancia nacional, al dejar una derrama económica estimada de hasta cinco millones de pesos, además de fortalecer el turismo deportivo en la región.

Durante la ceremonia de inauguración, el presidente de World Archery México, Gabriel Ramos, destacó la importancia del evento al congregar a arqueros de distintas entidades del país, lo que posiciona a Monclova como una sede estratégica dentro del calendario nacional de competencias.

Recordó que la primera edición del Abierto se realizó en 2025 en el estadio Quickpool Lucky Eagle, mientras que en esta ocasión la justa se lleva a cabo en un espacio especializado de primer nivel, diseñado específicamente para la práctica y desarrollo de la arquería.