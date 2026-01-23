Monclova: arqueros de 18 estados compiten en la segunda edición del abierto ‘Dafne Quintero’

Monclova
/ 23 enero 2026
    Monclova: arqueros de 18 estados compiten en la segunda edición del abierto 'Dafne Quintero'
    La ciudad recibe a cerca de 200 atletas en la segunda edición del Abierto de Arquería. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

World Archery México destaca la relevancia del torneo dentro del calendario competitivo

MONCLOVA, COAH.- Con la participación de alrededor de 200 atletas provenientes de 18 estados de la República, este viernes dio inicio en Monclova la segunda edición del Abierto de Arquería “Dafne Quintero”, competencia que se desarrolla de viernes a domingo en el recién inaugurado Campo de Tiro con Arco.

El torneo se consolida por segundo año consecutivo como un evento de relevancia nacional, al dejar una derrama económica estimada de hasta cinco millones de pesos, además de fortalecer el turismo deportivo en la región.

Durante la ceremonia de inauguración, el presidente de World Archery México, Gabriel Ramos, destacó la importancia del evento al congregar a arqueros de distintas entidades del país, lo que posiciona a Monclova como una sede estratégica dentro del calendario nacional de competencias.

Recordó que la primera edición del Abierto se realizó en 2025 en el estadio Quickpool Lucky Eagle, mientras que en esta ocasión la justa se lleva a cabo en un espacio especializado de primer nivel, diseñado específicamente para la práctica y desarrollo de la arquería.

Arqueros de todo el país participan en la segunda edición del Abierto de Arquería "Dafne Quintero" en Monclova.
Arqueros de todo el país participan en la segunda edición del Abierto de Arquería “Dafne Quintero” en Monclova. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Ramos subrayó que el Abierto de Arquería “Dafne Quintero” funge como Torneo Estatal Clasificatorio, en el que las y los atletas buscan su pase a los Juegos Nacionales CONADE, elevando así el nivel competitivo del certamen.

Asimismo, calificó como un hecho histórico la inauguración del nuevo campo de tiro con arco, al ofrecer mejores condiciones para la formación de niñas, niños y jóvenes arqueros, y reconoció el respaldo de las autoridades municipales y estatales para concretar este proyecto.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez señaló que el objetivo es consolidar este torneo como una tradición anual en Monclova y mantenerlo dentro del calendario oficial de competencias nacionales, contribuyendo al desarrollo deportivo y económico de la ciudad.

