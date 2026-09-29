Monclova busca ingresar a encuesta de seguridad del Inegi; esperan respuesta

MONCLOVA, COAH.- La solicitud para que Monclova sea incluida en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) continúa a la espera de respuesta, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez. El edil explicó que la petición se realizó desde antes de asumir el cargo y posteriormente se presentó el oficio formal como autoridad en funciones. Sin embargo, señaló que el instituto atraviesa un proceso de reorganización interna derivado de la reasignación de funciones que anteriormente correspondían al Coneval.

Ante este escenario, el Ayuntamiento mantiene las gestiones e integra el respaldo del senador Gabriel Elizondo para impulsar la incorporación de la ciudad a la medición, en coordinación directa con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Villarreal Pérez detalló que actualmente Piedras Negras, Saltillo y Torreón son los únicos municipios de Coahuila incluidos en esta evaluación trimestral. Por ello, se busca que Monclova también sea considerada para conocer de primera mano cómo perciben sus habitantes las condiciones de tranquilidad y contar con parámetros comparativos frente a otras ciudades del país.

El alcalde explicó que formar parte de la ENSU permitiría contar con información para identificar áreas de oportunidad, orientar decisiones en materia de seguridad pública y evaluar los avances de las acciones implementadas por su administración. Finalmente, confió en que las gestiones realizadas por el Municipio, junto con el respaldo del senador Gabriel Elizondo, permitan avanzar en la solicitud, aunque hasta el momento Monclova continúa a la espera de ser incorporada a esta medición nacional.

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