Monclova busca ingresar a encuesta de seguridad del Inegi; esperan respuesta

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    Monclova busca ingresar a encuesta de seguridad del Inegi; esperan respuesta
    El edil Carlos Villarreal Pérez informó que el Ayuntamiento mantiene el seguimiento formal ante el Inegi para incorporar a Monclova en la medición nacional. LIDIET MEXICANO

El Ayuntamiento mantiene las gestiones para que la ciudad sea incluida en la ENSU y conocer la percepción de sus habitantes sobre las condiciones de seguridad

MONCLOVA, COAH.- La solicitud para que Monclova sea incluida en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) continúa a la espera de respuesta, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil explicó que la petición se realizó desde antes de asumir el cargo y posteriormente se presentó el oficio formal como autoridad en funciones. Sin embargo, señaló que el instituto atraviesa un proceso de reorganización interna derivado de la reasignación de funciones que anteriormente correspondían al Coneval.

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Ante este escenario, el Ayuntamiento mantiene las gestiones e integra el respaldo del senador Gabriel Elizondo para impulsar la incorporación de la ciudad a la medición, en coordinación directa con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Villarreal Pérez detalló que actualmente Piedras Negras, Saltillo y Torreón son los únicos municipios de Coahuila incluidos en esta evaluación trimestral. Por ello, se busca que Monclova también sea considerada para conocer de primera mano cómo perciben sus habitantes las condiciones de tranquilidad y contar con parámetros comparativos frente a otras ciudades del país.

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El alcalde explicó que formar parte de la ENSU permitiría contar con información para identificar áreas de oportunidad, orientar decisiones en materia de seguridad pública y evaluar los avances de las acciones implementadas por su administración.

Finalmente, confió en que las gestiones realizadas por el Municipio, junto con el respaldo del senador Gabriel Elizondo, permitan avanzar en la solicitud, aunque hasta el momento Monclova continúa a la espera de ser incorporada a esta medición nacional.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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