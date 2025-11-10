Monclova: Carlos Villarreal presentará su Primer Informe de Gobierno en diciembre

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal Pérez rendirá su Primer Informe de Gobierno el próximo 2 de diciembre, en un acto que contará con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas y representantes de los diferentes sectores sociales, empresariales y políticos de la Región Centro.

Así lo dio a conocer el edil, quien destacó que el informe mostrará a la población monclovense la inversión de más de 500 millones de pesos que se ha ejecutado en Monclova. Esto se presentó dentro del Plan de Inversión “Prendamos Monclova”, donde se trabaja en coordinación con el Gobierno del Estado y se desarrolla en cinco ejes: Seguridad, Infraestructura, Imagen Urbana, Desarrollo Económico y Programas Sociales.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila llama a reforzar la vacunación para prevenir neumonía

Villarreal Pérez dijo que es una oportunidad para mostrar los avances logrados en los cinco pilares del desarrollo municipal: seguridad, infraestructura, imagen urbana, programas sociales y desarrollo económico.

“Será un informe con resultados, con obras palpables y con proyección hacia el futuro. Hemos trabajado en coordinación con el Gobierno del Estado y con el respaldo de la ciudadanía para que Monclova siga avanzando”, afirmó.

El evento incluirá la presentación de los principales logros en materia de seguridad pública, inversión en obra municipal, reactivación económica y mejoramiento urbano, además de la entrega regional de equipamiento y patrullas a municipios del centro del estado, como parte de la estrategia estatal de seguridad.

El alcalde adelantó que, durante la ceremonia, se realizarán anuncios de nuevas inversiones y proyectos estratégicos que impulsarán el desarrollo de Monclova durante el siguiente semestre.

“Monclova está en marcha. Cerramos este año con trabajo, con resultados y con una visión clara para el 2026”, subrayó Villarreal.