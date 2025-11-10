Monclova: Carlos Villarreal presentará su Primer Informe de Gobierno en diciembre

Monclova
/ 10 noviembre 2025
    Monclova: Carlos Villarreal presentará su Primer Informe de Gobierno en diciembre
    Carlos Villarreal Pérez anticipa anuncios de nuevas inversiones y proyectos estratégicos que impulsarán el desarrollo de Monclova durante el próximo semestre. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

El informe dará a conocer los resultados y acciones implementadas en seguridad, infraestructura, imagen urbana, desarrollo económico y programas sociales

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal Pérez rendirá su Primer Informe de Gobierno el próximo 2 de diciembre, en un acto que contará con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas y representantes de los diferentes sectores sociales, empresariales y políticos de la Región Centro.

Así lo dio a conocer el edil, quien destacó que el informe mostrará a la población monclovense la inversión de más de 500 millones de pesos que se ha ejecutado en Monclova. Esto se presentó dentro del Plan de Inversión “Prendamos Monclova”, donde se trabaja en coordinación con el Gobierno del Estado y se desarrolla en cinco ejes: Seguridad, Infraestructura, Imagen Urbana, Desarrollo Económico y Programas Sociales.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila llama a reforzar la vacunación para prevenir neumonía

Villarreal Pérez dijo que es una oportunidad para mostrar los avances logrados en los cinco pilares del desarrollo municipal: seguridad, infraestructura, imagen urbana, programas sociales y desarrollo económico.

“Será un informe con resultados, con obras palpables y con proyección hacia el futuro. Hemos trabajado en coordinación con el Gobierno del Estado y con el respaldo de la ciudadanía para que Monclova siga avanzando”, afirmó.

El evento incluirá la presentación de los principales logros en materia de seguridad pública, inversión en obra municipal, reactivación económica y mejoramiento urbano, además de la entrega regional de equipamiento y patrullas a municipios del centro del estado, como parte de la estrategia estatal de seguridad.

El alcalde adelantó que, durante la ceremonia, se realizarán anuncios de nuevas inversiones y proyectos estratégicos que impulsarán el desarrollo de Monclova durante el siguiente semestre.

“Monclova está en marcha. Cerramos este año con trabajo, con resultados y con una visión clara para el 2026”, subrayó Villarreal.

Temas


Alcaldes
Informe De Gobierno

Localizaciones


Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Emanuel Olache, explicó que las variaciones de temperatura y el uso de calentadores domésticos influyen en el aumento de días con mala calidad del aire durante la temporada invernal.

Aumentan días con mala calidad del aire por variaciones de temperatura y uso de calentadores: Dirección de Medio Ambiente de Saltillo
Autoridades municipales acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y acordar medidas preventivas.

Instalará Ayuntamiento de Saltillo mesa de trabajo para gestionar puente peatonal en Lomas del Sur
El instituto hace un llamado a completar esquemas de vacunación por la temporada de frío.

IMSS Coahuila llama a reforzar la vacunación para prevenir neumonía
El director general del COBAC informó que cerca del 10 por ciento del personal docente trabaja con contratos temporales desde hace siete años, debido a la falta de recursos federales y a la ausencia de concursos para otorgar plazas.

Desde 2018, 10% de docentes del Colegio de Bachilleres de Coahuila trabaja sin plaza
La presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, destacó que la entidad solo cuenta con tres proyectos federales en el Presupuesto de Egresos 2026, por lo que será necesario continuar con la gestoría desde el Gobierno estatal y el Congreso local.

Coahuila deberá mantener gestión por falta de nuevos proyectos federales: Luz Elena Morales
La Sedu de Coahuila recuerda que los estudios cursados sin RVOE carecen de validez oficial y no permiten titularse ni continuar con posgrado.

Estudiantes de Coahuila pueden denunciar irregularidades con RVOE; conoce cómo
true

POLITICÓN: Reiteran reclamo en Durango por ‘extorsión’ de la CATEM; piden no bajar la guardia en Coahuila
Un atolototote

Un atolototote