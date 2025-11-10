IMSS Coahuila llama a reforzar la vacunación para prevenir neumonía

Coahuila
/ 10 noviembre 2025
    IMSS Coahuila llama a reforzar la vacunación para prevenir neumonía
    El instituto hace un llamado a completar esquemas de vacunación por la temporada de frío. FOTO: CORTESÍA

COMPARTIR

TEMAS


Salud

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

Las vacunas se aplican gratuitamente y con prioridad para menores de 5 años y adultos mayores de 60

Con la llegada del frío y el aumento en la circulación de gérmenes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila emitió un llamado a la población para completar sus esquemas de vacunación, especialmente contra influenza y neumococo, como la medida más efectiva para prevenir la neumonía y sus complicaciones. La recomendación se difunde en el marco del Día Mundial contra la Neumonía, que se conmemora cada 12 de noviembre.

El enfermero en Salud Pública adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, licenciado Jesús Seca Rivas, explicó que la neumonía es una enfermedad que suele manifestarse con tos acompañada de mucosidad, dolor torácico y fiebre.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza IMSS Coahuila vacunación gratuita contra la influenza para proteger a la población

Aunque puede presentarse en cualquier persona, los grupos con mayor riesgo son los adultos mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas en pulmones, corazón, riñones o hígado.

Las bajas temperaturas, añadió, debilitan el sistema inmunitario, mientras que el hacinamiento en espacios cerrados facilita la propagación de agentes patógenos, lo que incrementa la posibilidad de contagios durante esta temporada. Por ello, insistió en la importancia de mantenerse protegidos mediante la vacunación oportuna.

El IMSS en Coahuila inició la distribución de la vacuna contra la influenza estacional desde octubre, garantizando disponibilidad en sus unidades médicas y en puntos estratégicos de aplicación. Las dosis se aplican de manera gratuita a la población en general, con especial énfasis en menores de cinco años y personas mayores de 60 años, quienes presentan mayor vulnerabilidad ante infecciones respiratorias.

Además de la inmunización, el instituto recomienda adoptar medidas preventivas complementarias, como mantener una alimentación rica en vitamina C, lavarse las manos con frecuencia, abrigarse adecuadamente ante cambios bruscos de temperatura y evitar la exposición a contaminantes ambientales o humo de tabaco. Estas acciones fortalecen las defensas del organismo y reducen la probabilidad de desarrollar complicaciones graves.

TE PUEDE INTERESAR: Recauda IMSS Coahuila 8 toneladas de víveres para damnificados de estados afectados por lluvias

Las autoridades del IMSS reiteraron que la prevención es clave para disminuir el impacto de la neumonía y otras enfermedades respiratorias durante la temporada invernal. Invitaron a la población a acudir a su unidad médica más cercana para recibir la vacuna correspondiente y mantenerse informada sobre las campañas de salud vigentes.

Temas


Salud

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Emanuel Olache, explicó que las variaciones de temperatura y el uso de calentadores domésticos influyen en el aumento de días con mala calidad del aire durante la temporada invernal.

Aumentan días con mala calidad del aire por variaciones de temperatura y uso de calentadores: Dirección de Medio Ambiente de Saltillo
Autoridades municipales acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y acordar medidas preventivas.

Instalará Ayuntamiento de Saltillo mesa de trabajo para gestionar puente peatonal en Lomas del Sur
El instituto hace un llamado a completar esquemas de vacunación por la temporada de frío.

IMSS Coahuila llama a reforzar la vacunación para prevenir neumonía
El director general del COBAC informó que cerca del 10 por ciento del personal docente trabaja con contratos temporales desde hace siete años, debido a la falta de recursos federales y a la ausencia de concursos para otorgar plazas.

Desde 2018, 10% de docentes del Colegio de Bachilleres de Coahuila trabaja sin plaza
La presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, destacó que la entidad solo cuenta con tres proyectos federales en el Presupuesto de Egresos 2026, por lo que será necesario continuar con la gestoría desde el Gobierno estatal y el Congreso local.

Coahuila deberá mantener gestión por falta de nuevos proyectos federales: Luz Elena Morales
La Sedu de Coahuila recuerda que los estudios cursados sin RVOE carecen de validez oficial y no permiten titularse ni continuar con posgrado.

Estudiantes de Coahuila pueden denunciar irregularidades con RVOE; conoce cómo
true

POLITICÓN: Reiteran reclamo en Durango por ‘extorsión’ de la CATEM; piden no bajar la guardia en Coahuila
Un atolototote

Un atolototote