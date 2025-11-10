IMSS Coahuila llama a reforzar la vacunación para prevenir neumonía

Con la llegada del frío y el aumento en la circulación de gérmenes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila emitió un llamado a la población para completar sus esquemas de vacunación, especialmente contra influenza y neumococo, como la medida más efectiva para prevenir la neumonía y sus complicaciones. La recomendación se difunde en el marco del Día Mundial contra la Neumonía, que se conmemora cada 12 de noviembre.

El enfermero en Salud Pública adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, licenciado Jesús Seca Rivas, explicó que la neumonía es una enfermedad que suele manifestarse con tos acompañada de mucosidad, dolor torácico y fiebre.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza IMSS Coahuila vacunación gratuita contra la influenza para proteger a la población

Aunque puede presentarse en cualquier persona, los grupos con mayor riesgo son los adultos mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas en pulmones, corazón, riñones o hígado.

Las bajas temperaturas, añadió, debilitan el sistema inmunitario, mientras que el hacinamiento en espacios cerrados facilita la propagación de agentes patógenos, lo que incrementa la posibilidad de contagios durante esta temporada. Por ello, insistió en la importancia de mantenerse protegidos mediante la vacunación oportuna.

El IMSS en Coahuila inició la distribución de la vacuna contra la influenza estacional desde octubre, garantizando disponibilidad en sus unidades médicas y en puntos estratégicos de aplicación. Las dosis se aplican de manera gratuita a la población en general, con especial énfasis en menores de cinco años y personas mayores de 60 años, quienes presentan mayor vulnerabilidad ante infecciones respiratorias.

Además de la inmunización, el instituto recomienda adoptar medidas preventivas complementarias, como mantener una alimentación rica en vitamina C, lavarse las manos con frecuencia, abrigarse adecuadamente ante cambios bruscos de temperatura y evitar la exposición a contaminantes ambientales o humo de tabaco. Estas acciones fortalecen las defensas del organismo y reducen la probabilidad de desarrollar complicaciones graves.

TE PUEDE INTERESAR: Recauda IMSS Coahuila 8 toneladas de víveres para damnificados de estados afectados por lluvias

Las autoridades del IMSS reiteraron que la prevención es clave para disminuir el impacto de la neumonía y otras enfermedades respiratorias durante la temporada invernal. Invitaron a la población a acudir a su unidad médica más cercana para recibir la vacuna correspondiente y mantenerse informada sobre las campañas de salud vigentes.