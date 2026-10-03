Monclova: CECyTEC Sur refuerza seguridad y atención emocional

Alberto Medina, director del plantel, señaló que mantienen coordinación con Seguridad Pública para fortalecer los rondines en el exterior de la escuela, principalmente cuando los jóvenes terminan sus clases y se retiran a sus hogares.

MONCLOVA, COAH.- Luego del ataque ocurrido en un plantel educativo de Torreón, el CECyTEC Sur de Monclova reforzó las medidas de seguridad y la atención socioemocional para sus 993 estudiantes, con especial vigilancia durante los horarios de salida.

Dentro del plantel también se mantiene una supervisión permanente durante los recesos, con personal administrativo atento en las áreas donde se concentran los estudiantes, como parte de las acciones preventivas para detectar y atender cualquier situación de riesgo.

El director destacó que, además de reforzar la seguridad, se está dando especial importancia al aspecto socioemocional de los alumnos, al considerar que la prevención no solamente depende de la vigilancia, sino también del acompañamiento que reciben los jóvenes.

Explicó que el plantel atiende a estudiantes de distintos sectores y que por ello se busca fortalecer la sana convivencia, el respeto a las reglas y la atención de cualquier conducta que pueda representar un riesgo dentro de la comunidad escolar.

Medina indicó que también se mantiene comunicación con los padres de familia para involucrarlos en las medidas de prevención y en el cumplimiento de las normas del plantel.

“Tenemos que estar muy al pendiente de nuestros jóvenes”, es parte del enfoque que se mantiene en la institución, donde se busca que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades en un ambiente seguro y con el respaldo de docentes, personal administrativo y autoridades de seguridad.