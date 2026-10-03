Monclova: CECyTEC Sur refuerza seguridad y atención emocional

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Monclova: CECyTEC Sur refuerza seguridad y atención emocional
    Estudiantes del CECyTEC Sur de Monclova durante una actividad escolar. El plantel reforzó la vigilancia y la atención socioemocional para sus 993 alumnos tras el ataque en Torreón. LIDIET MEXICANO

El director Alberto Medina informó que mantienen coordinación con Seguridad Pública para reforzar los rondines a la salida de clases

MONCLOVA, COAH.- Luego del ataque ocurrido en un plantel educativo de Torreón, el CECyTEC Sur de Monclova reforzó las medidas de seguridad y la atención socioemocional para sus 993 estudiantes, con especial vigilancia durante los horarios de salida.

Alberto Medina, director del plantel, señaló que mantienen coordinación con Seguridad Pública para fortalecer los rondines en el exterior de la escuela, principalmente cuando los jóvenes terminan sus clases y se retiran a sus hogares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/tras-ataque-en-secundaria-de-torreon-llaman-a-detectar-senales-de-alerta-en-estudiantes-AA23895243

Dentro del plantel también se mantiene una supervisión permanente durante los recesos, con personal administrativo atento en las áreas donde se concentran los estudiantes, como parte de las acciones preventivas para detectar y atender cualquier situación de riesgo.

El director destacó que, además de reforzar la seguridad, se está dando especial importancia al aspecto socioemocional de los alumnos, al considerar que la prevención no solamente depende de la vigilancia, sino también del acompañamiento que reciben los jóvenes.

Explicó que el plantel atiende a estudiantes de distintos sectores y que por ello se busca fortalecer la sana convivencia, el respeto a las reglas y la atención de cualquier conducta que pueda representar un riesgo dentro de la comunidad escolar.

Medina indicó que también se mantiene comunicación con los padres de familia para involucrarlos en las medidas de prevención y en el cumplimiento de las normas del plantel.

“Tenemos que estar muy al pendiente de nuestros jóvenes”, es parte del enfoque que se mantiene en la institución, donde se busca que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades en un ambiente seguro y con el respaldo de docentes, personal administrativo y autoridades de seguridad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Salud Mental
Escuelas

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


Cecyte

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crucifixión

Crucifixión
NosotrAs: ¿Cómo es nuestra movilidad?

NosotrAs: ¿Cómo es nuestra movilidad?
true

POLITICÓN: Hoy, reunión clave en Morena Coahuila de cara a elección de diputados federales
Las preferencias de los detenidos forman parte de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

Coahuila: Agresores de secundaria en Torreón se inspiraron en al menos nueve ‘mask killers’
Una cabeza sin luz ni fuerza

Una cabeza sin luz ni fuerza
true

Tragedia en La Laguna; el castigo penal no basta
“¿Qué pasa con una empresa familiar cuando muere su fundador?”, plantea Whitepaper como punto de partida del episodio.

Herencias que se convierten en pleitos: cinco grandes empresas enfrentan el problema de la sucesión
Los cierres preventivos se aplicaron desde las 07:30 horas en zonas anegadas, como el deprimido de bulevar Revolución y el Nudo Mixteco.

Aplican cierres preventivos en vialidades de Torreón por lluvias (video)