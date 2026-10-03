Tras ataque en secundaria de Torreón, llaman a detectar señales de alerta en estudiantes

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    Tras ataque en secundaria de Torreón, llaman a detectar señales de alerta en estudiantes
    En la Región Centro se mantiene la comunicación entre directivos y autoridades educativas para detectar señales de alerta. LIDIET MEXICANO

El subdirector de Servicios Educativos, Abraham Segundo González, señala que la atención también debe centrarse en quien ejerce la agresión

MONCLOVA, COAH.- La tragedia ocurrida en una secundaria de Torreón encendió nuevamente la alerta sobre la importancia de escuchar y atender a los estudiantes antes de que una situación llegue a mayores, señaló Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos.

En la Región Centro se reforzaron los rondines de vigilancia en los planteles y la comunicación entre directivos y autoridades educativas, pero también se puso atención en la salud mental y emocional de los alumnos.

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“No basta con estar pendientes de la seguridad al exterior de las escuelas, sino también de lo que ocurre con los estudiantes y los cambios que puedan presentar en su comportamiento”, indicó.

Explicó que un alumno que agrede, que es víctima de bullying, que participa en juegos agresivos o en algún reto viral puede estar atravesando una situación familiar o social que los adultos desconocen. “También están pidiendo ayuda ellos. No sabemos los contextos sociales y familiares que vivan”, dijo.

Por ello, señaló que la atención no se centra únicamente en quien resulta agredido, sino también en quien ejerce la agresión, pues ambos pueden necesitar apoyo y seguimiento.

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Como parte de esta prevención, la semana pasada se trabajó con docentes de Monclova en una jornada de salud mental y emocional, donde se les explicó cómo identificar casos de ansiedad, depresión o alguna otra situación que requiera atención y a dónde canalizar a los estudiantes. En estas acciones participan el DIF Municipal, DIF Estatal, PRONNIF y Policía Escolar, entre otras instituciones.

González señaló que después de lo ocurrido en Torreón se mantiene comunicación permanente entre directivos y la estructura educativa, además de los rondines preventivos.

Consideró fundamental que los padres estén cerca de sus hijos y no pasen por alto cambios en su conducta, aislamiento, tristeza o cualquier otra señal. “Son temas muy sensibles y delicados, requerimos redoblar esfuerzos”, expresó.

El llamado, dijo, es a no esperar a que ocurra una tragedia para pedir ayuda, sino buscarla desde el momento en que un estudiante muestre señales de necesitarla.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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