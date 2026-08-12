Monclova celebra 337 años de historia, orgullo y grandeza

MONCLOVA, COAH.- Con orgullo por sus raíces y con la mirada puesta en el futuro, Monclova celebró su 337 aniversario de fundación. La jornada conmemorativa reunió a autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes militares, funcionarios y ciudadanos para recordar la historia de una ciudad que ha enfrentado adversidades, pero que continúa de pie. El municipio, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, inició las actividades con un evento cívico en la Plaza del General Alonso de León, fundador de la ciudad. Ahí se conmemoró el aniversario y se resaltó la identidad del municipio.

Entre las autoridades presentes estuvieron la secretaria de Turismo de Coahuila, Cristina Amezcua González; la diputada local Guadalupe Oyervides Valdez; el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, y el general brigadier de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar. También acudieron integrantes del Cabildo y funcionarios estatales y municipales. Durante el acto, Villarreal Pérez destacó que quienes viven actualmente en Monclova forman parte de una historia que no solamente se recuerda, sino que también se construye todos los días. Señaló que el pasado representa las bases de la ciudad, pero es en el presente donde se toman las decisiones que definirán el futuro de las nuevas generaciones. “Somos quienes construimos el pasado y construimos el presente, y en el presente se construye el futuro”, expresó el edil. El alcalde sostuvo que las decisiones, alianzas y acciones que se generan actualmente serán determinantes para crear mejores oportunidades para las familias de Monclova. Consideró que el desarrollo de la ciudad debe construirse mediante la coordinación entre autoridades, ciudadanía e iniciativa privada.

“Tenemos que coincidir para seguir generando la historia y la grandeza de nuestra ciudad”, afirmó. Villarreal Pérez reconoció también a los hombres y mujeres que, a lo largo de los años, han contribuido al crecimiento de Monclova. Incluyó tanto a quienes nacieron en la ciudad como a quienes llegaron para echar raíces y formar parte de la comunidad. “La gran fortaleza de nuestra ciudad es su gente”, afirmó. MIRAN HACIA LOS RETOS DE MONCLOVA Ante los retos actuales, Villarreal Pérez señaló que Monclova debe continuar adaptándose a las nuevas condiciones nacionales y mundiales. Indicó que, al mismo tiempo, se debe diversificar su desarrollo en ámbitos como el social, urbano, político y económico.

Explicó que el objetivo debe ser fortalecer a las familias y generar oportunidades para las nuevas generaciones. Para ello, dijo, será necesaria la participación conjunta de autoridades, ciudadanos e iniciativa privada. “La única forma es construir todos juntos, en equipo, como una gran familia”, expresó. El presidente municipal agregó que las decisiones actuales deben marcar un rumbo claro para Monclova. Señaló que este deberá definirse en coordinación con la iniciativa privada, los ciudadanos, el Gobierno del Estado y las instancias federales. “Tenemos que hacerlo trabajando en equipo y en alianza con todos y para todos”, manifestó. PIDEN MANTENER LA UNIDAD Al término del evento cívico, y como parte de las actividades conmemorativas, se realizó una misa en la Iglesia Santiago Apóstol. Ahí, el párroco Néstor Martínez llamó a los monclovenses a sentirse orgullosos de sus raíces y reconocer el esfuerzo de quienes diariamente trabajan por sacar adelante a la ciudad.

Durante su homilía, el sacerdote recordó que Monclova ha pasado por momentos difíciles, pero también por etapas de gloria y de gran importancia para el país. “Lo más importante es que aquí seguimos, seguimos de pie, seguimos avanzando, seguimos caminando”, expresó. Martínez pidió poner en manos de Dios el trabajo, los proyectos y los esfuerzos que realizan diariamente autoridades y ciudadanos. Señaló que detrás del desarrollo de la ciudad existen jornadas intensas, preocupaciones, sacrificios y esfuerzos que muchas veces no son visibles. “Qué bonito, qué orgullo, qué privilegio, qué bendición es ser de Monclova y servir en Monclova”, manifestó. El sacerdote destacó el carácter de los habitantes de esta tierra, a quienes describió como personas trabajadoras, solidarias, unidas y fuertes ante las adversidades. Señaló que, pese a las condiciones difíciles que en ocasiones enfrenta la comunidad, los monclovenses continúan adelante por su sentido de pertenencia y amor por su tierra.

“Sintámonos muy orgullosos de ser monclovenses”, exhortó. Al recordar los 337 años de historia, el párroco señaló que la fecha también representa una oportunidad para agradecer por lo vivido y pedir fortaleza para continuar construyendo el futuro. “Hace 337 años empezamos a caminar como una ciudad ya establecida”, expresó. Destacó que desde entonces Monclova se ha construido con aciertos, errores, avances y momentos complicados. Finalmente, llamó a autoridades y ciudadanos a mantener la unidad y continuar trabajando por Monclova. Consideró que aún existen cosas buenas por vivir y proyectos por concretar. A 337 años de su fundación, Monclova celebró así su historia y refrendó el llamado a seguir construyendo su futuro, con su gente como principal fortaleza y la suma de esfuerzos como ruta para generar oportunidades para las nuevas generaciones.

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