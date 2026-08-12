“Hay que tender la mano a quien está en el pozo”: párroco en Monclova pide no ignorar señales de depresión
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Néstor Martínez llamó a fortalecer las redes de apoyo y escuchar a quienes atraviesan una crisis emocional antes de que enfrenten situaciones de mayor riesgo
MONCLOVA, COAH.- A no normalizar los casos de depresión, ansiedad y conductas suicidas, así como a estar atentos a quienes atraviesan una crisis emocional, llamó el párroco de la Iglesia Santiago Apóstol, Néstor Martínez, al advertir que muchas personas pueden estar enfrentando situaciones difíciles en silencio.
Luego de que un joven de apenas 19 años intentara atentar contra su vida al subir a un puente vehicular para lanzarse en Monclova, el sacerdote pidió fortalecer las redes de apoyo, principalmente dentro de las familias, y no dejar solos a quienes atraviesan momentos de desesperación.
“Yo creo que la vida del ser humano es muy valiosa”, afirmó Martínez, al referirse al reciente caso.
Señaló que, aunque cada persona puede tener razones y circunstancias que la llevan a una crisis, es fundamental que quienes se encuentran a su alrededor estén dispuestos a escuchar, acompañar y buscar ayuda antes de que la situación tenga consecuencias irreparables.
El párroco reconoció que existen familias donde no siempre se vive un ambiente sano o favorable, pero insistió en que esto no debe impedir que sus integrantes se preocupen unos por otros.
“Sin importar cómo se encuentre cada una de las familias, yo creo que cada uno de los integrantes de la familia es importante, es valioso”, expresó.
NO MINIMIZAR LAS SEÑALES
Martínez también llamó a no minimizar señales de depresión, ansiedad, aislamiento o desesperanza, pues detrás de estas conductas puede existir una persona que necesita sentirse escuchada y acompañada.
Consideró que los últimos años han dejado profundas huellas en la población, particularmente por situaciones como la pandemia y el desempleo, factores que han generado incertidumbre y llevado a algunas personas a enfrentar problemas de depresión y ansiedad.
Ante ello, pidió a quienes sienten que ya no pueden solos levantar la voz y pedir ayuda, acercándose a familiares, amigos, especialistas o personas de confianza.
“Hay que buscar estas redes de apoyo”, insistió.
Desde el ámbito religioso, invitó también a las personas que profesan la fe católica a acercarse a Dios mediante la oración y expresar aquello que les preocupa, pero subrayó la importancia de buscar acompañamiento cuando una situación las rebasa.
“TENDER LA MANO”
“Señor, ahorita caí en este pozo, estoy en este pozo, tiéndeme la mano”, planteó como una oración de auxilio.
El párroco sostuvo que esa ayuda puede llegar de distintas maneras, pero lo importante es no quedarse solo dentro de ese “pozo” emocional y permitir que alguien intervenga para ayudar a salir adelante.
Finalmente, Martínez llamó a la sociedad a recuperar la preocupación por los demás, escuchar sin juzgar y actuar ante cualquier señal de alarma, porque quien atraviesa una crisis necesita saber que no está solo y que su vida tiene valor.