“Hay que tender la mano a quien está en el pozo”: párroco en Monclova pide no ignorar señales de depresión

Luego de que un joven de apenas 19 años intentara atentar contra su vida al subir a un puente vehicular para lanzarse en Monclova , el sacerdote pidió fortalecer las redes de apoyo, principalmente dentro de las familias, y no dejar solos a quienes atraviesan momentos de desesperación.

MONCLOVA, COAH.- A no normalizar los casos de depresión, ansiedad y conductas suicidas, así como a estar atentos a quienes atraviesan una crisis emocional, llamó el párroco de la Iglesia Santiago Apóstol, Néstor Martínez, al advertir que muchas personas pueden estar enfrentando situaciones difíciles en silencio.

“Yo creo que la vida del ser humano es muy valiosa”, afirmó Martínez, al referirse al reciente caso.

Señaló que, aunque cada persona puede tener razones y circunstancias que la llevan a una crisis, es fundamental que quienes se encuentran a su alrededor estén dispuestos a escuchar, acompañar y buscar ayuda antes de que la situación tenga consecuencias irreparables.

El párroco reconoció que existen familias donde no siempre se vive un ambiente sano o favorable, pero insistió en que esto no debe impedir que sus integrantes se preocupen unos por otros.

“Sin importar cómo se encuentre cada una de las familias, yo creo que cada uno de los integrantes de la familia es importante, es valioso”, expresó.

NO MINIMIZAR LAS SEÑALES

Martínez también llamó a no minimizar señales de depresión, ansiedad, aislamiento o desesperanza, pues detrás de estas conductas puede existir una persona que necesita sentirse escuchada y acompañada.

Consideró que los últimos años han dejado profundas huellas en la población, particularmente por situaciones como la pandemia y el desempleo, factores que han generado incertidumbre y llevado a algunas personas a enfrentar problemas de depresión y ansiedad.

Ante ello, pidió a quienes sienten que ya no pueden solos levantar la voz y pedir ayuda, acercándose a familiares, amigos, especialistas o personas de confianza.

“Hay que buscar estas redes de apoyo”, insistió.