Monclova despliegan operativo vial especial por temporada decembrina

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de mantener el orden y la seguridad vial durante la temporada navideña y de fin de año, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón reforzó el Operativo Decembrino 2025 con la participación de aproximadamente 170 elementos desplegados en puntos estratégicos de la ciudad.

A partir de este viernes, los agentes realizan recorridos preventivos, labores de orientación vial y presencia en puntos fijos, principalmente en zonas comerciales, sucursales bancarias y avenidas de alta circulación, donde se incrementa de manera considerable la movilidad de peatones y automovilistas por las compras propias de la temporada.

La titular de la dependencia, Martha Alicia Faz Dávila, informó que este reforzamiento responde a una instrucción directa del alcalde Román Alberto Cepeda González, con el propósito de brindar fluidez vehicular, prevenir accidentes y proteger la integridad de la ciudadanía.

“La prioridad es dar desahogo al tráfico que se presenta en estas fechas y, con ello, asegurar la integridad de los ciudadanos”, señaló la funcionaria, al destacar que las acciones se enfocan tanto en la prevención de percances como en la agilización de la circulación.

El operativo se divide en tres zonas principales, con especial concentración en los centros comerciales Galerías y Cuatro Caminos, así como en la zona Centro de Torreón, áreas que registran una alta afluencia durante la temporada decembrina.

Las actividades inician diariamente a partir de las 09:00 horas y se mantendrán activas conforme a las necesidades que se presenten durante la jornada.

Finalmente, Faz Dávila exhortó a la población a respetar los señalamientos viales, atender las indicaciones de los agentes y conducir con precaución, a fin de contribuir a una temporada decembrina segura y ordenada para todos.