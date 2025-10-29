Monclova: Emily mejora tras contagiarse de dengue; su tía murió por la enfermedad

MONCLOVA, COAH.- En medio del dolor por la muerte de su hermana, la normalista Paulina Valadez Rodríguez, víctima de dengue hemorrágico, Dulce Clarissa Valadez enfrenta ahora un respiro de esperanza: su hija, Emily Nicole Mata Valadez, de 12 años, ha mostrado una recuperación favorable tras recibir una transfusión de plaquetas.

La menor, alumna de sexto grado en la primaria 16 de Septiembre de San Buenaventura, permanecía internada en terapia intensiva del IMSS debido a un cuadro grave de dengue. Sin embargo, este miércoles fue reportada como más estable y podría ser trasladada a piso.

“Ya me la reportaron más estable, ya me la van a regresar a piso y voy a poder estar con ella, porque reaccionó bien al medicamento y a las transfusiones de plaquetas”, declaró la madre, visiblemente aliviada.

Dulce explicó que su hija fue ingresada a terapia intensiva el fin de semana, poco después de que la familia enfrentara el fallecimiento de Paulina, su hermana, quien también contrajo dengue y no logró sobrevivir.

Ambas vivían cerca, en la zona limítrofe entre San Buenaventura y Nadadores, donde en las últimas semanas se han detectado múltiples casos de la enfermedad.

La madre confirmó que personal de salud ya realizó fumigaciones en su colonia, aunque pidió que las acciones se amplíen a toda la zona.

“Vivimos entre San Buenaventura y Nadadores, donde hay hierba y se juntan los mosquitos. Ya fumigaron, pero pedimos que lo hagan más seguido porque aquí vivimos varios familiares y hay más niños”, señaló.

Dulce, madre de tres hijas, también cuida a su sobrina de nueve años, hija de Paulina. Por ello, insiste en que las autoridades sanitarias mantengan la vigilancia y la prevención para evitar más contagios.

Al recordar el caso de su hermana, lamentó que Paulina no recibiera atención médica oportuna. Dijo que acudió a consulta, pero fue enviada a casa con reposo.

“Para mí fue que los médicos no actuaron rápido al mandarla al hospital. Mi mamá notó el sangrado en las encías y luego en las heces, y ya cuando la trajeron era tarde. En la clínica 51 no hay atención para casos graves”, relató.

Mientras Emily Nicole continúa su recuperación en el IMSS, la familia Valadez enfrenta el luto por la muerte de Paulina, recordada como una joven comprometida con su formación docente y cercana a su comunidad.

“Imagínese cómo me voy a sentir de no haber ido a despedir a mi hermana. Quise ir, pero mi hija me necesitaba aquí”, expresó Dulce conmovida.

El caso de la normalista y su sobrina ha generado solidaridad en la Región Centro y reavivado el llamado de las autoridades a extremar medidas preventivas, eliminar criaderos de mosquitos y acudir de inmediato al médico ante cualquier síntoma de fiebre, dolor muscular o sangrado.