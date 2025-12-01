Monclova entrega obras de pavimentación en colonias Roma y El Pueblo

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez entregó este lunes dos nuevas obras de pavimentación y recarpeteo en colonias del poniente, acciones que responden directamente a las solicitudes de los habitantes y que buscan optimizar la movilidad urbana.

La primera intervención se realizó en la calle Apolo, colonia Roma, donde se aplicaron mil 960 metros cuadrados de pavimento asfáltico, 392 metros lineales de cordón de concreto hidráulico y señalización con pintura, con una inversión total de 1.5 millones de pesos.

La segunda obra tuvo lugar en la calle Aragón, colonia El Pueblo, donde se destinó 900 mil pesos para el recarpeteo de mil 860 metros cuadrados de pavimento asfáltico, la colocación de 93 metros cúbicos de carpeta en caliente, emulsión asfáltica y 406 metros lineales de concreto, además de trabajos de pintura vial.

El edil destacó la rapidez de las acciones, realizadas en menos de tres días, y aseguró que esto forma parte de un cierre de año con inversiones históricas: 466 millones de pesos destinados a infraestructura, entre ellos 151 millones para la rehabilitación del libramiento Carlos Salinas de Gortari, 221 millones en obra pública municipal y más de 70 millones en proyectos comunitarios y educativos.

“Seguiremos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de las familias monclovenses”, afirmó Villarreal Pérez.