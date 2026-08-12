$!Monclova: Exobreros de AHMSA amagan con bloquear el Puente Internacional si no se concreta la subasta (video)

MONCLOVA, COAH.- Si la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) no se concreta el próximo 25 de septiembre, los extrabajadores advirtieron que volverán a las calles y podrían llevar sus protestas hasta el cierre de carreteras y del Puente Internacional, como medida de presión para exigir que se resuelva de una vez por todas el conflicto laboral que enfrentan y que viene arrastrándose desde hace tres años. Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de extrabajadores de AHMSA, señaló que existe preocupación entre los obreros ante la posibilidad de que el proceso de venta vuelva a retrasarse, principalmente por las acciones que han emprendido algunos acreedores garantizados dentro del concurso mercantil.

Dijo que los extrabajadores mantienen la esperanza de que la empresa sea vendida y que, con ello, puedan avanzar hacia el pago de los recursos que se les adeudan, pero dejó claro que ya existe un acuerdo entre los obreros para actuar en caso de que la subasta no se lleve a cabo. “Ya tomamos un acuerdo de qué vamos a hacer si la empresa no se vende. Vamos a hacer acciones de protesta, de resistencia, porque la justicia se va a alargar y ya no podemos aguantar más”, afirmó. Torres Ávalos advirtió que una de las primeras acciones sería nuevamente tomar carreteras de la Región Centro, como ya lo han hecho anteriormente durante sus movilizaciones, pero además contemplan una medida de mayor impacto: cerrar el Puente Internacional. “Lo más fácil es cerrar carretera, cerrar el puente internacional. En México también va a haber acciones de resistencia”, señaló. El dirigente sostuvo que los ex obreros no están dispuestos a esperar nuevamente meses o incluso otro año para conocer el futuro de AHMSA. Por ello, aseguró que comenzarán a prepararse con anticipación para responder en caso de que el proceso de subasta vuelva a frenarse.

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La advertencia ocurre a poco más de un mes de la fecha establecida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles para la audiencia pública de recepción de posturas, programada para el 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas, en la Ciudad de México. El líder laboral reconoció que existe incertidumbre debido a la postura de algunos acreedores garantizados, quienes han planteado acciones dentro del proceso que, desde la perspectiva de los trabajadores, podrían complicar nuevamente la venta de la empresa. “Esperamos que la empresa se venda, esperamos que se nos pague, pero si no se llegan a dar las cosas, no nos vamos a quedar cruzados de brazos”, sentenció. CONFÍAN EN NO LLEGAR A MEDIDAS EXTREMAS Torres Ávalos insistió en que los trabajadores han esperado demasiado tiempo y que un nuevo aplazamiento sería prácticamente insostenible para muchas familias que continúan a la espera del pago de sus derechos laborales. “Ya no podemos estar esperanzados a que sí se dé y, si no, ver qué vamos a hacer. Por eso vamos a prepararnos con tiempo”, recalcó.

Aunque dijo que esperan no llegar a medidas extremas, sostuvo que la posibilidad de cerrar vialidades y el Puente Internacional ya forma parte de los escenarios que están contemplando como parte de una estrategia de resistencia. “Es una lucha muy desigual. Los acreedores garantizados tienen mucho dinero y nosotros somos los más jodidos, pero ahí vamos a ver la lucha”, expresó. Los extrabajadores, añadió, permanecerán atentos a lo que ocurra durante las próximas semanas y a las condiciones que se presenten previo a la audiencia del 25 de septiembre, fecha que consideran determinante para conocer si finalmente AHMSA puede avanzar hacia una venta que permita destrabar el conflicto y abrir la puerta al pago de los trabajadores.

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