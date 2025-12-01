Monclova: exobreros de AHMSA preparan irrupción en CDMX: exigen justicia laboral
Acusan omisión de autoridades por tres años y responsabilizan al empresario Alonso Ancira. Piden pago de salarios pendientes, revisión de pensiones y freno a la venta de activos de la siderúrgica
MONCLOVA, COAH.- A tres años de que Altos Hornos de México (AHMSA) dejó de operar, miles de exobreros siguen sin recibir sus finiquitos, salarios caídos y prestaciones pendientes.
Ante la falta de respuestas de las autoridades, representantes del movimiento anunciaron que viajarán a la Ciudad de México antes del 15 de diciembre para exigir una solución definitiva a la crisis laboral que afecta a la región centro del estado.
Juan Antonio Ruvalcaba, uno de los líderes del grupo, confirmó que sostendrán una reunión con la dirigencia encabezada por Julián Torres Ávalos para definir la logística de la movilización.
Señaló que funcionarios simpatizantes apoyarán con camiones para el traslado, pues cada unidad cuesta alrededor de 70 mil pesos y los trabajadores no cuentan con ese recurso.
En la capital del país buscarán reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum o con sus representantes para entregar un pliego petitorio que concentra las demandas que, acusan, han sido ignoradas por los tres niveles de gobierno.
El documento responsabiliza al empresario Alonso Ancira de las decisiones que originaron el colapso de AHMSA, provocando la pérdida de miles de empleos, prestaciones y una derrama económica vital para Monclova y municipios aledaños.
Además, señalan que la omisión de las autoridades agravó la crisis durante tres años.
Entre sus exigencias destacan que el Gobierno Federal asuma el pago de salarios suspendidos hasta que se concrete la venta de AHMSA, que el síndico Víctor Manuel Aguilera detenga la venta de activos, y que el IMSS revise sus políticas de pensiones por desgaste físico, cesantía y negativas anteriores.
También piden atención para las familias de más de 70 trabajadores fallecidos desde el cierre de la planta.
Ruvalcaba recordó que la semana pasada realizaron una marcha desde Castaños hasta Saltillo para exigir que se agilice el proceso de quiebra de la empresa. “Lo que pedimos es justicia laboral. Tres años de negativas ya son suficientes”, expresó.
Los exobreros advirtieron que no suspenderán su lucha hasta que se respeten sus derechos. “No nos vamos a retirar sin una respuesta clara. Esta movilización será definitiva”, concluyeron.