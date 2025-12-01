Monclova: exobreros de AHMSA preparan irrupción en CDMX: exigen justicia laboral

MONCLOVA, COAH.- A tres años de que Altos Hornos de México (AHMSA) dejó de operar, miles de exobreros siguen sin recibir sus finiquitos, salarios caídos y prestaciones pendientes.

Ante la falta de respuestas de las autoridades, representantes del movimiento anunciaron que viajarán a la Ciudad de México antes del 15 de diciembre para exigir una solución definitiva a la crisis laboral que afecta a la región centro del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arranca este martes inspección de obras de La Escuela es Nuestra

Juan Antonio Ruvalcaba, uno de los líderes del grupo, confirmó que sostendrán una reunión con la dirigencia encabezada por Julián Torres Ávalos para definir la logística de la movilización.

Señaló que funcionarios simpatizantes apoyarán con camiones para el traslado, pues cada unidad cuesta alrededor de 70 mil pesos y los trabajadores no cuentan con ese recurso.

En la capital del país buscarán reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum o con sus representantes para entregar un pliego petitorio que concentra las demandas que, acusan, han sido ignoradas por los tres niveles de gobierno.