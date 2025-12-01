Monclova: ni el sueldo los convence, hacen jóvenes el feo al reclutamiento militar

Torreón
/ 1 diciembre 2025
    Monclova: ni el sueldo los convence, hacen jóvenes el feo al reclutamiento militar
    Poca afluencia se ve en el módulo de reclutamiento instalado en la plaza principal de Monclova para captar aspirantes. FOTO: VAGUARDIA/CORTESÍA

Pese a salarios y prestaciones atractivas, el desinterés juvenil complica la meta de reclutamiento federal

MONCLOVA, COAH.- Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional reforzaron su presencia en la plaza principal de Monclova con un módulo de reclutamiento activo, en una campaña que busca atraer a 300 jóvenes coahuilenses para integrarse a sus filas, ante la notoria falta de aspirantes en la entidad.

Las corporaciones federales requieren 250 elementos para la Guardia Nacional y 50 para el 105 Batallón de Infantería. La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años; en el caso de la Guardia Nacional pueden ingresar mujeres y hombres, mientras que el Batallón 105 acepta únicamente personal masculino.

TE PUEDE INTERESAR: Agradecen vecinos rehabilitación del Camino Real del Valle en Ramos Arizpe

Pese a los incentivos —que incluyen salario aproximado de 4 mil pesos semanales, seguro médico militar para familiares directos, prestaciones del ISSFAM y BANJERCITO, estabilidad laboral y oportunidades de ascenso—, los mandos reconocen que existe un marcado desinterés entre los jóvenes coahuilenses.

El arraigo familiar y la resistencia a cambiar de residencia, un requisito natural del servicio militar, se han convertido en las principales barreras.

Para iniciar el proceso, los interesados deben presentar acta de nacimiento y CURP actualizadas, comprobante de situación fiscal, certificado de estudios (mínimo secundaria), comprobante de domicilio, INE y cartilla o precartilla militar.

Además, deben cumplir con los estándares físicos y disciplinarios: estatura mínima de 1.60 metros en hombres y 1.55 en mujeres, ausencia de sobrepeso, tatuajes o perforaciones visibles.

En el caso de las mujeres aspirantes a la Guardia Nacional, primero deben aprobar una evaluación en el módulo local y posteriormente son trasladadas a Saltillo, donde se tramita una cartilla militar especial indispensable para su alta.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón suma esfuerzos en 16 días de activismo contra la violencia de género

Las autoridades invitaron a la juventud monclovense a acercarse al módulo, conocer los requisitos y considerar esta opción que combina estabilidad laboral con servicio a la nación.

Temas


Reclutamiento
militares

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


Ejército Mexicano

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La obra ferroviaria conectará Derramadero con Santa Catarina, generando miles de empleos.

Tren Saltillo-Monterrey generará 3 mil 500 empleos para coahuilenses: CTM
true

Los retos de Manolo Jiménez: 2025-2029
Restaurantes afinan detalles para los paquetes especiales de fin de año y celebraciones de Año Nuevo.

Fiestas decembrinas dejarán derrama de 250 mdp en el Sureste de Coahuila: Canirac
Exfiscal Gertz: Estrategia política

Exfiscal Gertz: Estrategia política
FOTOS: OMAR SAUCEDO/HÉCTOR GARCÍA

Saltillo da la bienvenida a la temporada navideña con el encendido del pino en ‘Villamagia Coahuila 2025’
(Arriba i y d.), Steve Witkoff principal autor del plan de Paz para Ucrania y Donald Trump mandatario estadounidense. (Abajo iy d.) Volodímir Zelenski presidente ucraniano y su homólogo Vladímir Putin.

La diplomacia clientelista de Trump

true

Se puede decir... Que México no ‘crece’
true

Se puede decir... Que el miedo no anda en ‘burro’