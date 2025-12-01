Monclova: ni el sueldo los convence, hacen jóvenes el feo al reclutamiento militar

MONCLOVA, COAH.- Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional reforzaron su presencia en la plaza principal de Monclova con un módulo de reclutamiento activo, en una campaña que busca atraer a 300 jóvenes coahuilenses para integrarse a sus filas, ante la notoria falta de aspirantes en la entidad.

Las corporaciones federales requieren 250 elementos para la Guardia Nacional y 50 para el 105 Batallón de Infantería. La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años; en el caso de la Guardia Nacional pueden ingresar mujeres y hombres, mientras que el Batallón 105 acepta únicamente personal masculino.

Pese a los incentivos —que incluyen salario aproximado de 4 mil pesos semanales, seguro médico militar para familiares directos, prestaciones del ISSFAM y BANJERCITO, estabilidad laboral y oportunidades de ascenso—, los mandos reconocen que existe un marcado desinterés entre los jóvenes coahuilenses.

El arraigo familiar y la resistencia a cambiar de residencia, un requisito natural del servicio militar, se han convertido en las principales barreras.

Para iniciar el proceso, los interesados deben presentar acta de nacimiento y CURP actualizadas, comprobante de situación fiscal, certificado de estudios (mínimo secundaria), comprobante de domicilio, INE y cartilla o precartilla militar.

Además, deben cumplir con los estándares físicos y disciplinarios: estatura mínima de 1.60 metros en hombres y 1.55 en mujeres, ausencia de sobrepeso, tatuajes o perforaciones visibles.

En el caso de las mujeres aspirantes a la Guardia Nacional, primero deben aprobar una evaluación en el módulo local y posteriormente son trasladadas a Saltillo, donde se tramita una cartilla militar especial indispensable para su alta.

Las autoridades invitaron a la juventud monclovense a acercarse al módulo, conocer los requisitos y considerar esta opción que combina estabilidad laboral con servicio a la nación.