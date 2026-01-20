Monclova: Finiquitos de ex trabajadores de AHMSA podrían pagarse entre mayo y junio

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 20 enero 2026
    Monclova: Finiquitos de ex trabajadores de AHMSA podrían pagarse entre mayo y junio
    Los ex empleados reiteran que continuarán la lucha hasta recibir lo que legalmente se les adeuda. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Dirigentes laborales confían en que la subasta del 2 de marzo permita liberar recursos para finiquitos

MONCLOVA, COAH.- Los pagos de finiquitos a los ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) podrían comenzar entre los meses de mayo y junio, una vez que se concrete la venta de la empresa, informó Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA.

El dirigente señaló que esta información fue confirmada por el secretario del Trabajo y Previsión Social a nivel federal, Marath Baruch Bolaños, durante una reunión sostenida la semana pasada en Monterrey con representantes del Gobierno Federal, en la que se les aseguró que no habrá más prórrogas en el proceso de venta de la acerera.

TE PUEDE INTERESAR: Diputado Attolini Murra exige esclarecer posible abuso de autoridad en caso de joven fallecido en Torreón

Torres Ávalos explicó que la subasta de AHMSA está programada para el próximo 2 de marzo y que existen al menos siete empresarios con la capacidad económica para adquirir la empresa y reactivar sus operaciones.

De concretarse la venta, se generarían los recursos necesarios para establecer un plan de pagos que permita comenzar a cubrir los adeudos laborales, mientras que para el mes de julio la empresa sería entregada al nuevo propietario.

“No queremos más tiempo ni más prórrogas, ya nos urge que nos paguen”, expresó el representante laboral, al advertir que la situación económica que enfrentan miles de familias de ex trabajadores es crítica. A pesar de ello, dijo que mantienen la confianza en que las autoridades federales cumplan con los compromisos asumidos.

No obstante, el líder laboral advirtió que el conflicto no se limita únicamente a la venta de la empresa y al pago de finiquitos. Anunció que los ex trabajadores acudirán a la Ciudad de México para realizar un plantón, con el objetivo de exigir justicia por lo que calificó como un delito grave cometido en perjuicio de los empleados de la acerera.

Aseguró que el exdirectivo de AHMSA, Alonso Ancira, se habría apropiado de alrededor de 700 millones de dólares correspondientes a finiquitos, liquidaciones y otros derechos laborales, recursos que forman parte del pasivo laboral total de AHMSA y de Minera del Norte.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: ‘Hoy hay esperanza’, extrabajadores de AHMSA confían en proceso de subasta

Este pasivo, precisó, afecta a cerca de 9 mil 600 trabajadores sindicalizados y de confianza de AHMSA y Minera del Norte, incluyendo empleados de la región Carbonífera, Hércules y Cerro del Mercado, quienes desde hace años esperan una solución definitiva.

Torres Ávalos agregó que otro de los temas que exigirán sea atendido por el Gobierno Federal es el relacionado con las pensiones, tanto completas como parciales, al señalar que existen irregularidades que vulneran los derechos adquiridos por los trabajadores.

Finalmente, subrayó que los ex trabajadores no solo exigen el pago de los adeudos, sino que este se realice conforme a lo establecido en los contratos colectivos y convenios laborales, advirtiendo que cualquier pago que no respete dichos acuerdos no representará justicia para quienes continúan en la lucha por lo que legalmente se les debe.

Temas


Obreros
sueldos
subastas

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre
true

Trump: Un año que parece un siglo
true

POLITICÓN: Respira Saltillo aire tóxico de 120 ladrilleras, identificadas como focos de contaminación
El vehículo Nissan Tsuru quedó con severos daños tras ser impactado por el tren en el cruce ferroviario.

‘No escuché el tren’: conductor es embestido y resulta lesionado en Saltillo

Estiman que PIB global crecería 611 mil millones de dólares de eliminarse la piratería.

Alcanza mercado global de piratería 467 mil millones de dólares: OCDE
El plantel cerró la jornada en la jaula de bateo y con ejercicios de acondicionamiento físico.

Algodoneras del Unión Laguna afinan detalles para debutar en la LMS 2026
Brian Ledezma, Isaac Briones y Ángel Carrizalez, formados en los Lobos de la UAdeC, encabezan el refuerzo de talento local de los Dinos de Saltillo rumbo a la temporada de la LFA 2.0.

Dinos apuestan por talento de Lobos de la UAdeC y refuerzan su roster rumbo a la LFA
Zonas residenciales que antes eran vibrantes son ahora pueblos fantasma donde cuadra tras cuadra reina la oscuridad.

Siria: un paisaje de ruinas tras 13 años de guerra y el desafío de reconstruir un país pulverizado