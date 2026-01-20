Monclova: Finiquitos de ex trabajadores de AHMSA podrían pagarse entre mayo y junio

MONCLOVA, COAH.- Los pagos de finiquitos a los ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) podrían comenzar entre los meses de mayo y junio, una vez que se concrete la venta de la empresa, informó Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA.

El dirigente señaló que esta información fue confirmada por el secretario del Trabajo y Previsión Social a nivel federal, Marath Baruch Bolaños, durante una reunión sostenida la semana pasada en Monterrey con representantes del Gobierno Federal, en la que se les aseguró que no habrá más prórrogas en el proceso de venta de la acerera.

Torres Ávalos explicó que la subasta de AHMSA está programada para el próximo 2 de marzo y que existen al menos siete empresarios con la capacidad económica para adquirir la empresa y reactivar sus operaciones.

De concretarse la venta, se generarían los recursos necesarios para establecer un plan de pagos que permita comenzar a cubrir los adeudos laborales, mientras que para el mes de julio la empresa sería entregada al nuevo propietario.

“No queremos más tiempo ni más prórrogas, ya nos urge que nos paguen”, expresó el representante laboral, al advertir que la situación económica que enfrentan miles de familias de ex trabajadores es crítica. A pesar de ello, dijo que mantienen la confianza en que las autoridades federales cumplan con los compromisos asumidos.

No obstante, el líder laboral advirtió que el conflicto no se limita únicamente a la venta de la empresa y al pago de finiquitos. Anunció que los ex trabajadores acudirán a la Ciudad de México para realizar un plantón, con el objetivo de exigir justicia por lo que calificó como un delito grave cometido en perjuicio de los empleados de la acerera.

Aseguró que el exdirectivo de AHMSA, Alonso Ancira, se habría apropiado de alrededor de 700 millones de dólares correspondientes a finiquitos, liquidaciones y otros derechos laborales, recursos que forman parte del pasivo laboral total de AHMSA y de Minera del Norte.

Este pasivo, precisó, afecta a cerca de 9 mil 600 trabajadores sindicalizados y de confianza de AHMSA y Minera del Norte, incluyendo empleados de la región Carbonífera, Hércules y Cerro del Mercado, quienes desde hace años esperan una solución definitiva.

Torres Ávalos agregó que otro de los temas que exigirán sea atendido por el Gobierno Federal es el relacionado con las pensiones, tanto completas como parciales, al señalar que existen irregularidades que vulneran los derechos adquiridos por los trabajadores.

Finalmente, subrayó que los ex trabajadores no solo exigen el pago de los adeudos, sino que este se realice conforme a lo establecido en los contratos colectivos y convenios laborales, advirtiendo que cualquier pago que no respete dichos acuerdos no representará justicia para quienes continúan en la lucha por lo que legalmente se les debe.