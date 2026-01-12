Monclova: Frío deja casi vacías las aulas en la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- Las bajas temperaturas registradas en la Región Centro del estado provocaron un ausentismo prácticamente generalizado en las escuelas, principalmente en el nivel preescolar, donde la inasistencia alcanzó cerca del 90 por ciento.

Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos de la Región Centro, informó que en promedio regional solo uno de cada diez alumnos de preescolar acudió a clases.

TE PUEDE INTERESAR: Música country, danza árabe y más: la UAdeC invita a sumarse a sus talleres artísticos

En primaria, la asistencia fue de apenas el 30 por ciento, mientras que en secundaria se registró un 60 por ciento de presencia estudiantil, situación que obligó a modificar el arranque normal de actividades en los planteles.

Ante este panorama, las autoridades educativas optaron por flexibilizar la asistencia y justificar las faltas, priorizando la salud de los menores, especialmente de aquellos que presentaban síntomas de enfermedades respiratorias.