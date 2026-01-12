Monclova: Frío deja casi vacías las aulas en la Región Centro
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Preescolar registró hasta 90% de ausentismo; autoridades flexibilizan asistencia para cuidar la salud de los alumnos
MONCLOVA, COAH.- Las bajas temperaturas registradas en la Región Centro del estado provocaron un ausentismo prácticamente generalizado en las escuelas, principalmente en el nivel preescolar, donde la inasistencia alcanzó cerca del 90 por ciento.
Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos de la Región Centro, informó que en promedio regional solo uno de cada diez alumnos de preescolar acudió a clases.
TE PUEDE INTERESAR: Música country, danza árabe y más: la UAdeC invita a sumarse a sus talleres artísticos
En primaria, la asistencia fue de apenas el 30 por ciento, mientras que en secundaria se registró un 60 por ciento de presencia estudiantil, situación que obligó a modificar el arranque normal de actividades en los planteles.
Ante este panorama, las autoridades educativas optaron por flexibilizar la asistencia y justificar las faltas, priorizando la salud de los menores, especialmente de aquellos que presentaban síntomas de enfermedades respiratorias.
Aunque el termómetro no alcanzó los niveles oficiales para suspender clases —0 grados en preescolar, -1 en primaria y -2 en secundaria—, González señaló que el intenso frío influyó directamente en la decisión de los padres de familia de resguardar a sus hijos en casa.
Como medida preventiva, se pospusieron los honores a la bandera y las actividades al aire libre. Docentes y directivos permanecieron en las escuelas en espera del alumnado, mientras que las autoridades educativas aseguraron que los contenidos no vistos serán recuperados en los próximos días.
TE PUEDE INTERESAR: Descarta Salud Coahuila saturación hospitalaria por enfermedades respiratorias
Finalmente, se dio a conocer que algunos planteles presentaron afectaciones menores derivadas de robos, principalmente de cableado y equipo básico, daños que ya son evaluados para su pronta reparación y para garantizar el funcionamiento adecuado de las escuelas.