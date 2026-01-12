Descarta Salud Coahuila saturación hospitalaria por enfermedades respiratorias

La Secretaría de Salud de Coahuila informó que, pese al aumento estacional de las enfermedades respiratorias durante el invierno, los hospitales del estado cuentan con capacidad suficiente para la atención de pacientes, particularmente en casos de neumonía, y no se registra saturación en los servicios.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Eliud Aguirre, durante esta temporada se presenta un incremento habitual en las consultas por infecciones respiratorias. “Traemos aproximadamente entre un 25 y un 30 por ciento más de enfermedades respiratorias, como todos los años”, dijo.

A pesar de este incremento, el funcionario señaló que la infraestructura hospitalaria se mantiene operando dentro de su capacidad. “Sí tenemos espacios para las cuestiones de hospitalización por neumonías, no se ha saturado”, indicó.

En cuanto a las defunciones asociadas a neumonía, precisó que se han registrado casos en adultos mayores. “Había cuatro, todos en adultos mayores”, comentó.

Agregó que el principal riesgo durante esta temporada no es el aumento de contagios, sino la falta de atención médica oportuna y la automedicación. “La situación es detectar inmediatamente y llevarlo con el médico, y no automedicarse, que es lo más importante”, afirmó.

La mayoría de las infecciones respiratorias, dijo, responden favorablemente al tratamiento cuando se atienden a tiempo. “Con su tratamiento oportuno se causa una mejoría y un alivio de este tipo de enfermedades; la clave es que no se compliquen”.

TODAVÍA HAY VACUNAS

Respecto a la campaña de vacunación, el secretario informó que la aplicación de la vacuna contra la influenza continúa vigente hasta el 31 de marzo. “La campaña inicia en octubre y termina el 31 de marzo”, recordó.

La meta estatal es aplicar 960 mil dosis, de las cuales ya se ha alcanzado más del 60 por ciento. “Llevamos como 618 mil vacunas ya aplicadas”, dijo.

Aseguró que hay biológico suficiente en todos los centros de salud y reiteró el llamado a la población que aún no se ha vacunado. “Todavía están a tiempo de que se vacunen y se protejan ante estos cambios de clima”, concluyó.