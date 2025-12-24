Monclova: incendios en contenedores preocupan a vecinos; autoridades piden conciencia

Monclova
/ 24 diciembre 2025
    Monclova: incendios en contenedores preocupan a vecinos; autoridades piden conciencia
    Autoridades municipales llamaron a la ciudadanía a evitar la quema de basura y el uso de pirotecnia, al señalar que estas prácticas incrementan el peligro de incendios durante la temporada de celebraciones. FOTO: ARCHIVO

La quema de cinco contenedores de basura en distintas colonias de Monclova movilizó a autoridades municipales y Protección Civil

MONCLOVA, COAH.- La quema de cinco contenedores de basura registrada en distintos puntos de Monclova encendió la alerta entre vecinos y autoridades municipales, no solo por los daños materiales, sino por el riesgo que representa para las familias que habitan en esas zonas.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: buscan a Edith y a su hijo; temen que estén en riesgo tras sufrir maltrato de su expareja

Los hechos ocurrieron en colonias como Praderas, Praderas de Otilio Montaño y sectores del oriente, donde, de acuerdo con testimonios de los propios habitantes, los incendios habrían sido provocados para reducir el número de desechos, en otros casos presuntamente por el uso indebido de pirotecnia durante las celebraciones.

El director de Servicios Primarios, Reginaldo Rodríguez Campos, señaló que de inmediato se activaron cuadrillas en coordinación con Protección Civil para atender las emergencias y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

“Son días en los que se genera mucha basura por las fiestas, pero también es cuando más cuidado debemos tener. Un descuido puede provocar un incendio y poner en riesgo a muchas familias”, expresó el funcionario.

Actualmente, el municipio mantiene personal de guardia y brigadas listas para responder ante cualquier situación, mientras continúan los recorridos de vigilancia en los sectores donde se registraron los incidentes.

Finalmente, el director hizo un llamado a la ciudadanía a no prender fuego a la basura, evitar el uso de pirotecnia y reportar cualquier situación de riesgo, recordando que la prevención y la colaboración de todos pueden evitar tragedias.

Temas


incendios

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rosa de Guadalupe “Tita” Gutiérrez Cabello ha mantenido una lucha constante durante 17 años para que la muerte de su hija, la chef saltillense Elisa Loyo, sea investigada como homicidio.

El largo camino de una madre: así se estancó el caso de la chef saltillense Elisa Loyo entre gobiernos y tribunales (2/2)
Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, cierra la sucursal de Gonzalitos, en Monterrey, Nuevo León.

Navidad agridulce: Julio Cepeda, ‘el Paraíso del Juguete’, dice adiós en Monterrey
La Navidad es una de las celebraciones más importantes del mundo, pero su origen está lejos de ser exclusivamente cristiano.

El verdadero origen de la Navidad y su significado histórico
true

Coahuila: Exalcaldes frente a la justicia
true

La Nochebuena se viene...
true

Chistes navideños
Cada estación funcionará como un nodo estratégico de competitividad, no solo como puntos de ascenso y descenso

Saltillo: Tren de pasajeros, activo estratégico para competitividad regional, considera Coparmex