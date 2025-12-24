Monclova: incendios en contenedores preocupan a vecinos; autoridades piden conciencia

MONCLOVA, COAH.- La quema de cinco contenedores de basura registrada en distintos puntos de Monclova encendió la alerta entre vecinos y autoridades municipales, no solo por los daños materiales, sino por el riesgo que representa para las familias que habitan en esas zonas.

Los hechos ocurrieron en colonias como Praderas, Praderas de Otilio Montaño y sectores del oriente, donde, de acuerdo con testimonios de los propios habitantes, los incendios habrían sido provocados para reducir el número de desechos, en otros casos presuntamente por el uso indebido de pirotecnia durante las celebraciones.

El director de Servicios Primarios, Reginaldo Rodríguez Campos, señaló que de inmediato se activaron cuadrillas en coordinación con Protección Civil para atender las emergencias y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

“Son días en los que se genera mucha basura por las fiestas, pero también es cuando más cuidado debemos tener. Un descuido puede provocar un incendio y poner en riesgo a muchas familias”, expresó el funcionario.

Actualmente, el municipio mantiene personal de guardia y brigadas listas para responder ante cualquier situación, mientras continúan los recorridos de vigilancia en los sectores donde se registraron los incidentes.

Finalmente, el director hizo un llamado a la ciudadanía a no prender fuego a la basura, evitar el uso de pirotecnia y reportar cualquier situación de riesgo, recordando que la prevención y la colaboración de todos pueden evitar tragedias.