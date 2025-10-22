Monclova: Inicia tradicional Sorteo del Comercio 2025 de la Canaco

Monclova
/ 22 octubre 2025
    Monclova: Inicia tradicional Sorteo del Comercio 2025 de la Canaco
    En una rueda de prensa presidida por Oscar Mario Medina, presidente de la cámara, se dio a conocer que en este sorteo se distribuirán 450 mil boletos. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

Entre los premios se encuentra un automóvil Aveo 2025 con seguro gratis, además de 20 premios de electrodomésticos

MONCLOVA, COAH.- La Cámara Nacional de Comercio en Coahuila inició formalmente su tradicional sorteo del Comercio en su edición 2025, donde habrá premios como un automóvil Aveo 2025 que incluye seguro gratis y 20 premios más entre ellos lavadoras, minisplits, refrigeradores, pantallas, bicicletas, freidoras y artículos tecnológicos.

En una rueda de prensa presidida por Óscar Mario Medina, presidente de la cámara, se dio a conocer que en este sorteo se distribuirán 450 mil boletos en 600 negocios de la Región Centro-Desierto, estos serán entregados por los comerciantes a sus clientes en las compras realizadas en sus establecimientos.

TE PUEDE INTERESAR: Ciudad Frontera arranca obra de pavimentación en la colonia Jesús García Corona

A partir de este día, los comercios comenzarán a distribuir los boletos y estos serán depositados en la urna hasta el día 31 de diciembre del 2025, el sorteo se realizará en las instalaciones de la Canaco con presencia de interventores de la Secretaría de Gobernación el próximo 7 de enero del 2026.

$!El automóvil Aveo 2025 contará con seguro gratis para quien resulte ganador.
El automóvil Aveo 2025 contará con seguro gratis para quien resulte ganador. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

Ramón de la Cruz, director del proyecto, anunció que en esta edición de la rifa se busca mejorar las ventas en los negocios de la región Centro-Desierto, donde se ha dado un problema de crisis económica por el cierre de la empresa más grande de Monclova, Altos Hornos de México.

Se considera que con esta actividad, la Canaco impulse un incremento en las ventas en un 30 por ciento en los comercios, toda vez que se da durante el último trimestre del año cuando hay compras de regalos navideños, de posadas y del Día de Reyes.

”Esto lo hacemos en el sentido para que compren aquí, que la economía de la Región Centro de Coahuila ha pasado por una situación muy particular que todos conocemos, se refuerce y el comercio organizado precisamente tenga un aliciente para seguir adelante” dijo el presidente de la Canaco.

Consideró que actualmente es difícil ser emprendedor, dueños y jefes de microempresas, por la situación que se vive en esta zona del estado, pero se espera que se mejoren las ventas con este tipo de acciones.

Cabe señalar que los comerciantes elegirán la dinámica de la entrega de boletos a sus clientes, a cambio de sus compras.

Temas


Economía
Sorteos

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


AHMSA
CANACO

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

