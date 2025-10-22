Monclova: Inicia tradicional Sorteo del Comercio 2025 de la Canaco

MONCLOVA, COAH.- La Cámara Nacional de Comercio en Coahuila inició formalmente su tradicional sorteo del Comercio en su edición 2025, donde habrá premios como un automóvil Aveo 2025 que incluye seguro gratis y 20 premios más entre ellos lavadoras, minisplits, refrigeradores, pantallas, bicicletas, freidoras y artículos tecnológicos.

En una rueda de prensa presidida por Óscar Mario Medina, presidente de la cámara, se dio a conocer que en este sorteo se distribuirán 450 mil boletos en 600 negocios de la Región Centro-Desierto, estos serán entregados por los comerciantes a sus clientes en las compras realizadas en sus establecimientos.

A partir de este día, los comercios comenzarán a distribuir los boletos y estos serán depositados en la urna hasta el día 31 de diciembre del 2025, el sorteo se realizará en las instalaciones de la Canaco con presencia de interventores de la Secretaría de Gobernación el próximo 7 de enero del 2026.