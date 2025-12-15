Monclova invertirá más de 100 mdp en la transformación de su Unidad Deportiva

MONCLOVA, COAH.- La Unidad Deportiva de Monclova será objeto de una inversión histórica superior a los 100 millones de pesos como parte de un proyecto integral que se desarrollará entre 2025 y 2027, en coordinación con el Gobierno del Estado.

Durante un recorrido de supervisión, el alcalde Carlos Villarreal informó que tan solo en 2025 se destinarán más de 40 millones de pesos para la rehabilitación y mejora de espacios deportivos, con el objetivo de dignificar instalaciones que a diario son utilizadas por miles de monclovenses.

El edil explicó que los trabajos contemplan la rehabilitación de canchas, áreas comunes y zonas de entrenamiento, con la finalidad de ofrecer espacios más seguros, funcionales y en mejores condiciones para niñas, niños, jóvenes y deportistas de todas las edades.

Señaló que esta inversión responde a una visión de largo plazo para fortalecer la infraestructura deportiva del municipio, en la que también se incluye la modernización del Auditorio Milo Martínez, como un espacio clave para actividades deportivas y comunitarias.

Carlos Villarreal subrayó que, más allá de mejorar la imagen urbana, el proyecto busca fortalecer el tejido social a través del deporte, promoviendo hábitos de vida saludables y espacios de convivencia que impacten de manera positiva en la calidad de vida de la población.