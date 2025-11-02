Monclova: mujer cae en tumba de tres metros en Panteón Guadalupe y resulta con fractura

Monclova
/ 2 noviembre 2025
    Monclova: mujer cae en tumba de tres metros en Panteón Guadalupe y resulta con fractura
    Elementos de Protección Civil recordaron a los visitantes la importancia de no caminar sobre tumbas deterioradas. FOTO: GOOGLE MAPS

La mujer sufrió la caída debido al deterioro de una losa; autoridades alertan sobre los riesgos de transitar sobre tumbas dañadas

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 54 años sufrió un accidente al caer dentro de una tumba en el Panteón Guadalupe, ubicado sobre la avenida Acereros, la mañana de ayer, en Monclova. El percance dejó como saldo una probable fractura en una de sus manos y movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas, cuando la mujer caminaba por el cementerio y pisó una losa que cedió bajo su peso. La caída fue a una fosa de aproximadamente tres metros de profundidad, lo que complicó el rescate. Testigos dieron aviso a los servicios de emergencia, y rápidamente acudieron Bomberos, Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja.

TE PUEDE INTERESAR: Adolescente de 15 años resulta herido tras ataque de menor en Monclova

La operación de rescate fue complicada debido a la profundidad de la tumba. Sin embargo, gracias a la coordinación de los rescatistas, la mujer fue extraída con vida, consciente y con lesiones visibles. Posteriormente fue trasladada a la clínica del ISSSTE, donde permanece bajo observación médica. Durante el rescate, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para garantizar la seguridad y evitar la cercanía de curiosos.

Autoridades de Protección Civil y del departamento de Panteones reiteraron que las tumbas, aun cuando parecen estables, pueden presentar deterioro estructural y representan riesgos de hundimiento. Jesús Delgado, director de Panteones, lamentó que la víctima no sufriera lesiones más graves y destacó la importancia de respetar los avisos de seguridad colocados en el lugar.

El accidente se registró apenas un día antes de la conmemoración del Día de Muertos, cuando cientos de familias visitan los panteones para limpiar las tumbas y colocar ofrendas. Durante este período, el flujo de visitantes aumenta considerablemente, lo que eleva la probabilidad de caídas o accidentes si no se mantiene precaución.

Las autoridades reiteraron que los cintillos y letreros de advertencia deben ser respetados y que es fundamental extremar medidas de seguridad al caminar entre sepulturas para prevenir incidentes similares.

(Con información de medios locales)

