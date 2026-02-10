Monclova: Piden fondo emergente para despedidos de GM en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 10 febrero 2026
    Monclova: Piden fondo emergente para despedidos de GM en Ramos Arizpe
    Theo Kalionchiz llevó a la Cámara de Diputados la situación laboral que enfrentan trabajadores de General Motors FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El diputado federal Theo Kalionchiz presentó un Punto de Acuerdo para respaldar a trabajadores afectados por ajustes en la industria automotriz

MONCLOVA, COAH.- Ante los despidos recientes registrados en el complejo industrial de General Motors en Ramos Arizpe, el diputado federal Theodoros Kalionchiz de la Fuente llevó el tema a la Cámara de Diputados, donde presentó un Punto de Acuerdo para solicitar al Gobierno Federal la activación de un fondo extraordinario de apoyo económico temporal para los trabajadores afectados.

El legislador coahuilense advirtió que los ajustes productivos y la reconfiguración que atraviesa la industria automotriz, tanto a nivel nacional como global, han tenido un impacto social significativo en la región sureste del estado, afectando directamente a cientos de familias que hoy enfrentan la pérdida de su fuente de ingreso.

TE PUEDE INTERESAR: Bajo la lupa clubes Green’s en Coahuila: fiscal advierte ‘línea delgada’ entre lo legal y lo ilícito

Kalionchiz de la Fuente explicó que el fondo propuesto permitiría garantizar ingresos básicos a los trabajadores despedidos, mantener su acceso a servicios de salud y brindar acompañamiento institucional que facilite su pronta reincorporación al mercado laboral.

“El Estado no puede ser indiferente ante la pérdida de empleo y la incertidumbre que viven muchas familias; se requieren acciones inmediatas con enfoque social”, expresó el diputado federal durante su posicionamiento ante el pleno.

El representante del Distrito III, con cabecera en Monclova, subrayó además la necesidad de impulsar estrategias que favorezcan la relocalización de procesos productivos dentro del sector automotriz, así como políticas que fortalezcan la estabilidad laboral y la competitividad industrial del país.

Finalmente, Kalionchiz reiteró que dará seguimiento al exhorto presentado, con el objetivo de que sea atendido por el Gobierno Federal y se salvaguarden los derechos laborales y sociales de las y los trabajadores que enfrentan esta coyuntura.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Despidos
Recursos Públicos

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mano amiga

Mano amiga
true

Bad Bunny: Un mensaje de paz que contrasta con el divisionismo de Trump
true

POLITICÓN: ¿Apertura o simulación? Movimiento Ciudadano en Coahuila abre ‘casting’ de candidaturas ciudadanas
La SICT considera importante la conectividad interna en un proyecto de la talla del tren de pasajeros.

SICT: tren de pasajeros tendrá más viajes Saltillo-Monterrey; obra arranca ‘en próximos días’
Los funcionarios de Trump han dicho que sus políticas energéticas han sido dictadas por la creciente demanda de energía.

Expertos condenan la agenda antiambiental de Trump
Ricardo Trevilla explicó que el permiso expedido es para utilizar ametralladoras de los calibres 7.62 y 5.56.

Autoriza Defensa a Coahuila usar armas de uso exclusivo del Ejército
Un nuevo estudio a gran escala aporta pruebas de los beneficios cognitivos del café y el té, si tienen cafeína y se consumen con moderación.

De 2 a 3 tazas de café al día pueden reducir el riesgo de demencia, pero no si es descafeinado
El gobierno de Nicaragua ha eliminado recientemente la exención de visa para ciudadanos de Cuba, cerrando una ruta clave hacia Estados Unidos.

Nicaragua bloquea una popular ruta de Cuba hacia EU