Monclova: Piden fondo emergente para despedidos de GM en Ramos Arizpe

MONCLOVA, COAH.- Ante los despidos recientes registrados en el complejo industrial de General Motors en Ramos Arizpe, el diputado federal Theodoros Kalionchiz de la Fuente llevó el tema a la Cámara de Diputados, donde presentó un Punto de Acuerdo para solicitar al Gobierno Federal la activación de un fondo extraordinario de apoyo económico temporal para los trabajadores afectados.

El legislador coahuilense advirtió que los ajustes productivos y la reconfiguración que atraviesa la industria automotriz, tanto a nivel nacional como global, han tenido un impacto social significativo en la región sureste del estado, afectando directamente a cientos de familias que hoy enfrentan la pérdida de su fuente de ingreso.

TE PUEDE INTERESAR: Bajo la lupa clubes Green’s en Coahuila: fiscal advierte ‘línea delgada’ entre lo legal y lo ilícito

Kalionchiz de la Fuente explicó que el fondo propuesto permitiría garantizar ingresos básicos a los trabajadores despedidos, mantener su acceso a servicios de salud y brindar acompañamiento institucional que facilite su pronta reincorporación al mercado laboral.

“El Estado no puede ser indiferente ante la pérdida de empleo y la incertidumbre que viven muchas familias; se requieren acciones inmediatas con enfoque social”, expresó el diputado federal durante su posicionamiento ante el pleno.

El representante del Distrito III, con cabecera en Monclova, subrayó además la necesidad de impulsar estrategias que favorezcan la relocalización de procesos productivos dentro del sector automotriz, así como políticas que fortalezcan la estabilidad laboral y la competitividad industrial del país.

Finalmente, Kalionchiz reiteró que dará seguimiento al exhorto presentado, con el objetivo de que sea atendido por el Gobierno Federal y se salvaguarden los derechos laborales y sociales de las y los trabajadores que enfrentan esta coyuntura.