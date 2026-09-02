Monclova: Preparan ex trabajadores de AHMSA marcha previo a subasta

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    Monclova: Preparan ex trabajadores de AHMSA marcha previo a subasta
    Los extrabajadores de AHMSA convocan a la ciudadanía a sumarse a la marcha del próximo 19 de septriembre. ARCHIVO

Más de 5 mil personas podrían participar en la marcha obrera y de familias que ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) preparan para el próximo 19 de septiembre

MONCLOVA, COAH.- Más de 5 mil personas podrían participar en la marcha obrera y de familias que extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) preparan para el próximo 19 de septiembre en Monclova.

Julián Torres Ávalos, integrante del Grupo de Defensa Laboral de extrabajadores de AHMSA, dio a conocer lo anterior tras la reunión semanal que realizan los miércoles, donde acordaron llevar a cabo esta movilización y extender la convocatoria a otros sindicatos.

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Explicó que aún se encuentran analizando la ruta que seguirá la marcha, contemplando como primera opción salir del Monumento Obrero, en Plaza Las Garzas, para avanzar por el bulevar Pape hasta la Plaza Magisterio, en el cruce con Madero.

Otra de las propuestas es partir del mismo punto y llegar hasta la Plaza Principal de Monclova.

Torres Ávalos señaló que la fecha de la marcha fue definida tomando en cuenta que se realizará apenas seis días antes de la subasta de AHMSA y Minera del Norte (Minosa), programada para el 25 de septiembre por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

Recordó que esta será la segunda ocasión en que se intenta concretar la venta de la acerera, luego de que la primera subasta, realizada en febrero, fuera declarada desierta.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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