Monclova: Preparan ex trabajadores de AHMSA marcha previo a subasta

Julián Torres Ávalos, integrante del Grupo de Defensa Laboral de extrabajadores de AHMSA, dio a conocer lo anterior tras la reunión semanal que realizan los miércoles, donde acordaron llevar a cabo esta movilización y extender la convocatoria a otros sindicatos.

MONCLOVA, COAH.- Más de 5 mil personas podrían participar en la marcha obrera y de familias que extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) preparan para el próximo 19 de septiembre en Monclova .

Explicó que aún se encuentran analizando la ruta que seguirá la marcha, contemplando como primera opción salir del Monumento Obrero, en Plaza Las Garzas, para avanzar por el bulevar Pape hasta la Plaza Magisterio, en el cruce con Madero.

Otra de las propuestas es partir del mismo punto y llegar hasta la Plaza Principal de Monclova.

Torres Ávalos señaló que la fecha de la marcha fue definida tomando en cuenta que se realizará apenas seis días antes de la subasta de AHMSA y Minera del Norte (Minosa), programada para el 25 de septiembre por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

Recordó que esta será la segunda ocasión en que se intenta concretar la venta de la acerera, luego de que la primera subasta, realizada en febrero, fuera declarada desierta.