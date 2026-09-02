Lizbeth ‘N’ busca salir de prisión; aplazan audiencia por caso Frichem en Castaños, Coahuila

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Torreón
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    Lizbeth ‘N’ busca salir de prisión; aplazan audiencia por caso Frichem en Castaños, Coahuila
    Lizbeth “N” permanece recluida en el Centro Penitenciario Femenil de San Pedro de las Colonias mientras continúa el proceso penal. ARCHIVO

La directora de la fundación permanece en el penal femenil de San Pedro, mientras su defensa busca modificar la prisión preventiva

TORREÓN, COAH.- La defensa de Lizbeth “N”, directora de la Fundación Frichem, en Castaños, Coahuila, busca que la imputada enfrente en libertad el proceso penal por presunta crueldad y violencia contra animales, pero la audiencia solicitada para revisar la prisión preventiva fue diferida debido a que no todas las partes habían sido notificadas.

La audiencia estaba programada para este martes pasado y tenía como objetivo analizar si la medida cautelar podía ser modificada por otra que permitiera a Lizbeth “N” continuar el procedimiento fuera de prisión. Al no cumplirse las notificaciones correspondientes, la diligencia deberá ser reprogramada una vez que se complete ese requisito.

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Hasta este miércoles 2 de septiembre, la imputada permanece recluida en el Centro Penitenciario Femenil de San Pedro de las Colonias, donde fue trasladada el 27 de agosto después de que no prosperara un acuerdo reparatorio dentro del plazo de cinco días concedido por el juez.

El caso se originó el 12 de agosto, cuando autoridades realizaron un cateo en un inmueble relacionado con Fundación Frichem, en Castaños, donde fueron asegurados 63 perros. Sin embargo, la causa penal 763/2026 contra Lizbeth “N” está relacionada específicamente con 53 animales, varios de ellos encontrados con desnutrición, deshidratación, enfermedades, infestación de garrapatas y otras lesiones.

Dos perros murieron después del operativo, mientras que 51 sobrevivientes quedaron bajo resguardo de distintas fundaciones y rescatistas. Durante las audiencias también se informó que uno de los animales requirió una cirugía de urgencia y cuatro fueron reportados en condición delicada.

Lizbeth “N” fue detenida el 17 de agosto mediante una orden de aprehensión y posteriormente vinculada a proceso el 21 de agosto por los delitos de crueldad animal y violencia contra seres sintientes. El juez estableció dos meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual Fiscalía y defensa pueden incorporar nuevos elementos al expediente.

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La investigación también alcanzó a José Manuel “N”, señalado como cuidador del inmueble, quien enfrenta un proceso separado relacionado con los animales. En su caso fueron reportados además narcóticos asegurados durante las diligencias, pero ese señalamiento corresponde a otra causa penal.

La próxima audiencia será clave para determinar si Lizbeth “N” continúa bajo prisión preventiva o si el juez considera procedente sustituir la medida. La revisión cautelar no determinará su culpabilidad o inocencia, ya que el proceso penal continúa abierto.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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