General Motors dona tres camionetas eléctricas para reforzar programas sociales en Coahuila

RAMOS ARIZPE, COAH.- General Motors reforzó su alianza con Coahuila al donar tres camionetas eléctricas Chevrolet BrightDrop 600 que serán utilizadas para ampliar la cobertura de programas de atención social en comunidades del estado. La entrega de las unidades se realizó en la planta de General Motors en Ramos Arizpe, durante un acto encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien destacó la participación de la iniciativa privada en acciones que buscan llevar servicios y apoyos directamente a la población.

Las camionetas serán destinadas al DIF Coahuila, Inspira Coahuila y el DIF Ramos Arizpe, con el objetivo de facilitar el traslado de personal, apoyos y servicios hacia colonias, barrios y ejidos. Jiménez Salinas señaló que la donación es resultado de la coordinación entre el Gobierno estatal, las empresas y la sociedad, y reconoció a General Motors no solamente por su aportación a la economía de Coahuila, sino también por su participación en acciones de beneficio social.

Durante su visita al complejo industrial, el mandatario resaltó además la importancia que General Motors ha tenido en la consolidación de la industria automotriz en la entidad, al recordar que la empresa llegó a Coahuila hace 45 años. De acuerdo con el gobernador, la presencia de GM contribuyó de manera importante a que Coahuila se convirtiera en el principal productor de vehículos y autopartes de México, además de impulsar la formación y especialización de trabajadores que hoy forman parte de una de las principales fortalezas económicas del estado. Jiménez Salinas sostuvo que parte del éxito de la compañía se explica por la colaboración entre gobierno, iniciativa privada, sociedad civil y trabajadores, a quienes consideró uno de los principales activos de la empresa. “En gran medida, el éxito de General Motors radica en una gran alianza entre sociedad civil, iniciativa privada, gobierno, y en lo más valioso que tiene esta empresa, las y los trabajadores”, señaló. El gobernador afirmó que Coahuila cuenta con una de las fuerzas laborales mejor calificadas del país y destacó que esa capacidad ha permitido mantener la llegada y expansión de inversiones industriales. Sobre las unidades entregadas por GM, explicó que tendrán una función directamente vinculada con la atención de las familias coahuilenses, al ser utilizadas para desarrollar proyectos sociales en distintos sectores de la población. La secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, María Bárbara Cepeda Boehringer, agradeció a General Motors por la donación y destacó que la compañía representa un aliado para el desarrollo económico y social de las comunidades. Por su parte, Francisco Garza, presidente y director general de General Motors para México, Centroamérica y el Caribe, señaló que las camionetas permitirán incrementar el alcance de los servicios y programas que se ofrecen a la población. El directivo destacó que las unidades contribuirán a que los apoyos lleguen a un mayor número de comunidades y faciliten el trabajo de las instituciones encargadas de atender a las personas que más lo necesitan.

Durante la misma jornada, el gobernador acompañó a representantes de la empresa alemana Waelzholz en la colocación de la primera piedra de su primera planta en México, proyecto que contempla una inversión de mil 200 millones de pesos y la generación de alrededor de 100 empleos directos. La nueva instalación será construida en el parque industrial Chuy María Ramón, en Ramos Arizpe, y estará dedicada a la producción de acero laminado en frío. Jiménez Salinas dio la bienvenida a la compañía y destacó que la decisión de establecerse en Coahuila refleja las condiciones que ofrece el estado para atraer nuevas inversiones industriales. Entre los factores que, de acuerdo con el mandatario, favorecen la llegada de capital se encuentran la seguridad, la estabilidad laboral, la certeza para los inversionistas y la disponibilidad de mano de obra calificada. El gobernador afirmó que su administración mantiene una política de colaboración con las empresas que buscan instalarse o crecer en Coahuila, bajo la premisa de generar las condiciones necesarias para que los proyectos productivos puedan desarrollarse. “Aquí en Coahuila somos aliados de todo aquel que quiere trabajar, emprender e invertir en nuestro estado”, sostuvo. El secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, señaló que la entidad mantiene un entorno favorable para los negocios, respaldado por personal capacitado, condiciones de seguridad y una población que participa activamente en el desarrollo de los proyectos.

Con la llegada de Waelzholz y el fortalecimiento de la colaboración con General Motors, Ramos Arizpe mantiene su posición como uno de los principales polos industriales de Coahuila, particularmente dentro de los sectores automotriz, metalúrgico y de manufactura. A los actos acudieron funcionarios estatales y municipales, representantes sindicales y directivos de ambas compañías, entre ellos Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe; Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM; Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo; Adrián Enciso, director de Vehículos Eléctricos y BrightDrop; Óscar Quintanilla, director de Planta GPS del Complejo Ramos Arizpe; así como Hans-Toni Junius, presidente del consejo administrativo de Waelzholz, y directivos de la empresa en México.