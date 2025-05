Monclova: Rastro municipal será modernizado en beneficio del sector ganadero

“En este caso buscamos que el rastro opere con mejores condiciones sanitarias y técnicas para atender no solo no solo a los ganaderos de Monclova, si no a los de toda la Región Centro y también algunos de la Región Carbonífera.

También se acordó seguir trabajando de manera coordinada para mejorar la calidad del servicio y abrir nuevas oportunidades comerciales”, subrayó Montemayor Garza.

Por su parte el alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de fortalecer acciones y programas en beneficio del sector rural, “sumando esfuerzos con el gobernador Manolo Jiménez para hacer posibles proyectos que beneficien a los productores y ganaderos de la localidad, generando más apoyos para proyectos como la mejora del rastro que opera en el municipio”.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando hombro a hombro con el Gobierno del Estado y con las y los productores de la región, impulsando programas e incentivos que fortalezcan al sector rural de Monclova y la Región Centro.