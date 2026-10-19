Monclova: Reclaman exobreros de AHMSA que jueza da prioridad para acreedores y por otra parte abandona a trabajadores
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Grupo liderado por Ervey Valenzuela descarta unirse a otras agrupaciones de inconformes
MONCLOVA, COAH.- La recuperación de bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) por parte de acreedores y proveedores ha generado inconformidad entre los extrabajadores, quienes aseguran que sus demandas continúan sin respuesta, mientras avanzan los procedimientos para retirar equipos y pertenencias de la siderúrgica.
Ervey Valenzuela, líder de obreros que permanecen en resistencia en Monclova, cuestionó la celeridad con la que, a su consideración, la jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, está atendiendo las solicitudes de los acreedores para recuperar sus bienes, mientras los trabajadores siguen esperando una solución a sus demandas.
El dirigente se refirió a la solicitud de Trinity Industries Leasing Company para recuperar 100 vagones ferroviarios del interior de AHMSA, un caso que se suma a otros procedimientos para retirar equipos de la siderúrgica.
Previamente, se autorizó el retiro de un montacargas a la empresa Montacargas Bravo, mientras que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles admitió un recurso legal a favor de Transportes Especializados Bortoni para que pueda retirar equipos y tractocamiones que permanecían dentro de las instalaciones de la acerera.
“Yo siempre lo he venido diciendo: saliendo una cosa, se vienen todas una tras otra”, expresó Valenzuela, al advertir que podrían presentarse más solicitudes de recuperación de bienes conforme avance el proceso judicial.
El representante obrero consideró que, mientras los acreedores buscan recuperar sus propiedades por las vías legales, los trabajadores continúan sin una respuesta que les permita resolver la situación económica que enfrentan desde la paralización de las operaciones de AHMSA.
“Qué tristeza también de parte de la juez, que le esté dando seriedad y celeridad, porque está acelerando los procesos para que los proveedores estén recibiendo sus bienes o sus productos que tienen dentro de la empresa, y al final de cuentas a los obreros no nos voltea a ver absolutamente nadie”, reclamó.
Valenzuela lamentó que la atención a los procedimientos para recuperar equipos contraste con la situación de los ex trabajadores, quienes siguen padeciendo las consecuencias de la crisis de la siderúrgica, mientras sus familias enfrentan dificultades económicas.
También expresó preocupación por las muertes de antiguos trabajadores que se han registrado durante este periodo de incertidumbre, al señalar que quienes dependían de la empresa continúan sin ver una solución a sus demandas.
Afirmó que cada acreedor está buscando resolver su propia situación, pero los obreros siguen siendo los más afectados por las consecuencias del cierre de AHMSA y la falta de ingresos.
Recordó que alrededor de 14 mil trabajadores resultaron afectados por la crisis de la acerera y reconoció que cada vez son menos quienes permanecen activos en el movimiento de resistencia para exigir una respuesta.
SE REDUCE PARTICIPACIÓN DE INCONFORMES
Explicó que algunos compañeros han optado por entregar el movimiento al sindicato, lo que ha reducido la participación de quienes continúan en la lucha por sus demandas laborales.
Sobre la posibilidad de establecer una alianza con otros grupos de extrabajadores para retomar acciones conjuntas, Valenzuela señaló que no contempla reconciliarse con personas que, desde su perspectiva, traicionaron el movimiento en su momento.
“De mi parte, Valenzuela no la va a hacer; ya si mis compañeros la quieren hacer, voy a respetar lo que ellos decidan”, sostuvo.
Finalmente, insistió en que la inconformidad se da a raíz en que los acreedores avanzan en sus gestiones para recuperar bienes, mientras los extrabajadores continúan esperando una solución a sus demandas, en medio de un proceso judicial que mantiene en incertidumbre el futuro de AHMSA y de miles de familias de la Región Centro de Coahuila.