Monclova: Reclaman exobreros de AHMSA que jueza da prioridad para acreedores y por otra parte abandona a trabajadores

Ervey Valenzuela, líder de obreros que permanecen en resistencia en Monclova , cuestionó la celeridad con la que, a su consideración, la jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, está atendiendo las solicitudes de los acreedores para recuperar sus bienes, mientras los trabajadores siguen esperando una solución a sus demandas.

MONCLOVA, COAH.- La recuperación de bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) por parte de acreedores y proveedores ha generado inconformidad entre los extrabajadores, quienes aseguran que sus demandas continúan sin respuesta, mientras avanzan los procedimientos para retirar equipos y pertenencias de la siderúrgica.

El dirigente se refirió a la solicitud de Trinity Industries Leasing Company para recuperar 100 vagones ferroviarios del interior de AHMSA, un caso que se suma a otros procedimientos para retirar equipos de la siderúrgica.

Previamente, se autorizó el retiro de un montacargas a la empresa Montacargas Bravo, mientras que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles admitió un recurso legal a favor de Transportes Especializados Bortoni para que pueda retirar equipos y tractocamiones que permanecían dentro de las instalaciones de la acerera.

“Yo siempre lo he venido diciendo: saliendo una cosa, se vienen todas una tras otra”, expresó Valenzuela, al advertir que podrían presentarse más solicitudes de recuperación de bienes conforme avance el proceso judicial.

El representante obrero consideró que, mientras los acreedores buscan recuperar sus propiedades por las vías legales, los trabajadores continúan sin una respuesta que les permita resolver la situación económica que enfrentan desde la paralización de las operaciones de AHMSA.

“Qué tristeza también de parte de la juez, que le esté dando seriedad y celeridad, porque está acelerando los procesos para que los proveedores estén recibiendo sus bienes o sus productos que tienen dentro de la empresa, y al final de cuentas a los obreros no nos voltea a ver absolutamente nadie”, reclamó.

Valenzuela lamentó que la atención a los procedimientos para recuperar equipos contraste con la situación de los ex trabajadores, quienes siguen padeciendo las consecuencias de la crisis de la siderúrgica, mientras sus familias enfrentan dificultades económicas.

También expresó preocupación por las muertes de antiguos trabajadores que se han registrado durante este periodo de incertidumbre, al señalar que quienes dependían de la empresa continúan sin ver una solución a sus demandas.

Afirmó que cada acreedor está buscando resolver su propia situación, pero los obreros siguen siendo los más afectados por las consecuencias del cierre de AHMSA y la falta de ingresos.