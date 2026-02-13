Monclova refuerza atención de emergencias con nueva ambulancia

Monclova
/ 13 febrero 2026
    Monclova refuerza atención de emergencias con nueva ambulancia
    Autoridades municipales durante la entrega oficial de la nueva ambulancia.

El municipio incorporó una unidad equipada para atención prehospitalaria y traslados seguros

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de fortalecer la atención médica prehospitalaria y mejorar los servicios de traslado para sectores vulnerables, el Ayuntamiento de Monclova incorporó una nueva ambulancia y una unidad de traslado UNEDIF, que estarán al servicio tanto de pensionados como de la ciudadanía en general.

La entrega de las unidades fue encabezada por el alcalde Carlos Villarreal, quien destacó que esta inversión responde a la necesidad de ofrecer una respuesta más rápida y un trato digno a quienes enfrentan emergencias médicas o dificultades de movilidad.

$!Interior de la camioneta adaptada para el traslado asistido.
Interior de la camioneta adaptada para el traslado asistido.

Durante la presentación, el regidor de Salud, Maximiliano Elguezábal Mendoza, explicó que la ambulancia permitirá fortalecer el área de Pensiones y, al mismo tiempo, apoyar traslados de pacientes que requieran atención médica, ampliando la cobertura de auxilio en la ciudad.

La unidad UNEDIF será operada por el DIF Municipal y está especialmente adaptada para el traslado de personas con discapacidad o movilidad reducida. Cuenta con rampa para silla de ruedas, sistemas de sujeción y seguridad, así como espacio adicional para que familiares acompañen al paciente, integrándose a los programas de asistencia social ya existentes.

En tanto, la ambulancia fue adquirida mediante gestiones municipales y estará bajo la operación del cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil, garantizando que sea utilizada únicamente por personal capacitado. La unidad cumple con la normatividad vigente y dispone de equipo esencial como monitor de signos vitales, desfibrilador automático externo para adultos y pediátricos, suministro de oxígeno, equipo de succión e insumos para atención prehospitalaria.

$!La unidad UNEDIF cuenta con rampa y sistemas de seguridad para sillas de ruedas.
La unidad UNEDIF cuenta con rampa y sistemas de seguridad para sillas de ruedas.

Aunque no se trata de una ambulancia de alta especialidad, autoridades subrayaron que cuenta con lo indispensable para estabilizar a pacientes y trasladarlos de manera segura a unidades médicas. Antes de su operación formal, se realizará un proceso de verificación y revisión técnica para asegurar el correcto funcionamiento del equipo y el cumplimiento de los protocolos.

El regidor de Salud agregó que, de manera paralela, el municipio trabaja en la capacitación y contratación de personal, así como en el fortalecimiento de espacios cardioprotegidos en puntos estratégicos de la ciudad, con desfibriladores y personal entrenado, a fin de brindar atención inmediata en casos de paro cardíaco o infarto.

Lidiet Mexicano

