Monclova se suma al paro nacional de transportistas; más de 5 mil camiones podrían detenerse

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    Monclova se suma al paro nacional de transportistas; más de 5 mil camiones podrían detenerse
    Más de 5 mil unidades de carga pesada podrían sumarse al paro nacional indefinido en la Región Centro y Piedras Negras. CORTESÍA

Más de 5 mil unidades podrían suspender operaciones en la Región Centro y Piedras Negras para exigir mayor seguridad carretera, frenar las extorsiones y modificar los estímulos fiscales al transporte de carga

Más de 5 mil unidades de carga pesada podrían detener sus operaciones en la Región Centro de Coahuila a partir de este lunes, como parte del paro nacional indefinido convocado por el autotransporte de carga para exigir soluciones a la inseguridad carretera, las extorsiones y los cambios en los estímulos fiscales.

Gerardo Bortoni González, presidente de la Canacar en Monclova, informó que los transportistas de la región se sumarán a la movilización nacional, que se realizará por zonas, sin necesidad de trasladar las unidades a la Ciudad de México.

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Explicó que la protesta se mantendrá hasta que las autoridades atiendan las demandas del sector, que desde hace tiempo ha denunciado problemas de inseguridad, cobros ilegales y gastos cada vez mayores para mantener sus unidades en circulación.

$!Gerardo Bortoni González, presidente de la Canacar en Monclova, informó que los transportistas de la región se sumarán a la movilización nacional.
Gerardo Bortoni González, presidente de la Canacar en Monclova, informó que los transportistas de la región se sumarán a la movilización nacional. LIDIET MEXICANO

En la Región Centro, la intención es que el movimiento tenga una participación generalizada. Bortoni estimó que, si se suman los transportistas de la zona y de Piedras Negras, podrían permanecer detenidas más de cinco mil unidades, aunque todavía no se define cuántas empresas participarán ni cómo se organizará la movilización en cada punto.

Señaló que los operadores enfrentan extorsiones durante sus recorridos, con exigencias de dinero que pueden alcanzar entre 10 mil y 30 mil pesos, además de multas que consideran injustificadas y diferentes criterios para aplicar los reglamentos de tránsito en estados y municipios.

Aunque reconoció que Coahuila cuenta con mejores condiciones de seguridad que otras entidades, afirmó que también existen problemas de extorsión y cobro de piso que afectan al transporte de carga.

Otro de los reclamos es el costo de las casetas, que representa entre el 15 y el 18 por ciento del valor facturado por el servicio. Además, piden que las concesionarias de autopistas se responsabilicen por los robos de unidades que no sean recuperadas y por los daños a los camiones y las mercancías.

Bortoni González agregó que el sector también rechaza los cambios en los estímulos fiscales relacionados con el pago de peajes. Por ello, solicita actualizar a 420 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder a este beneficio y que pueda aplicarse a todos los transportistas, sin importar su facturación.

Indicó que los transportistas ya han expuesto sus demandas ante las cámaras de Diputados y Senadores, pero, ante la falta de respuestas satisfactorias, decidieron convocar al paro nacional.

Advirtió que, si la suspensión se prolonga, podría afectar el suministro de alimentos, combustibles y otras mercancías, ya que también se detendrían unidades de reparto encargadas de abastecer a comercios y empresas.

“Si el transporte se detiene, la economía de México se detiene”, señaló, al explicar que el incremento de los costos también termina afectando a los consumidores.

En cuanto a la participación local, indicó que todavía se definirán los puntos y la forma en que se realizará la manifestación en Monclova y la Región Centro, por lo que pidió a los transportistas mantenerse atentos a las indicaciones de sus representantes.

El paro será por tiempo indefinido y, de acuerdo con el dirigente, las operaciones se reanudarán cuando existan respuestas concretas a las demandas del sector.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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