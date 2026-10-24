Monclova se suma al paro nacional de transportistas; más de 5 mil camiones podrían detenerse

Gerardo Bortoni González, presidente de la Canacar en Monclova, informó que los transportistas de la región se sumarán a la movilización nacional, que se realizará por zonas, sin necesidad de trasladar las unidades a la Ciudad de México.

Más de 5 mil unidades de carga pesada podrían detener sus operaciones en la Región Centro de Coahuila a partir de este lunes, como parte del paro nacional indefinido convocado por el autotransporte de carga para exigir soluciones a la inseguridad carretera, las extorsiones y los cambios en los estímulos fiscales.

Explicó que la protesta se mantendrá hasta que las autoridades atiendan las demandas del sector, que desde hace tiempo ha denunciado problemas de inseguridad, cobros ilegales y gastos cada vez mayores para mantener sus unidades en circulación.

En la Región Centro, la intención es que el movimiento tenga una participación generalizada. Bortoni estimó que, si se suman los transportistas de la zona y de Piedras Negras, podrían permanecer detenidas más de cinco mil unidades, aunque todavía no se define cuántas empresas participarán ni cómo se organizará la movilización en cada punto.

Señaló que los operadores enfrentan extorsiones durante sus recorridos, con exigencias de dinero que pueden alcanzar entre 10 mil y 30 mil pesos, además de multas que consideran injustificadas y diferentes criterios para aplicar los reglamentos de tránsito en estados y municipios.

Aunque reconoció que Coahuila cuenta con mejores condiciones de seguridad que otras entidades, afirmó que también existen problemas de extorsión y cobro de piso que afectan al transporte de carga.

Otro de los reclamos es el costo de las casetas, que representa entre el 15 y el 18 por ciento del valor facturado por el servicio. Además, piden que las concesionarias de autopistas se responsabilicen por los robos de unidades que no sean recuperadas y por los daños a los camiones y las mercancías.

Bortoni González agregó que el sector también rechaza los cambios en los estímulos fiscales relacionados con el pago de peajes. Por ello, solicita actualizar a 420 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder a este beneficio y que pueda aplicarse a todos los transportistas, sin importar su facturación.

Indicó que los transportistas ya han expuesto sus demandas ante las cámaras de Diputados y Senadores, pero, ante la falta de respuestas satisfactorias, decidieron convocar al paro nacional.

Advirtió que, si la suspensión se prolonga, podría afectar el suministro de alimentos, combustibles y otras mercancías, ya que también se detendrían unidades de reparto encargadas de abastecer a comercios y empresas.

“Si el transporte se detiene, la economía de México se detiene”, señaló, al explicar que el incremento de los costos también termina afectando a los consumidores.

En cuanto a la participación local, indicó que todavía se definirán los puntos y la forma en que se realizará la manifestación en Monclova y la Región Centro, por lo que pidió a los transportistas mantenerse atentos a las indicaciones de sus representantes.

El paro será por tiempo indefinido y, de acuerdo con el dirigente, las operaciones se reanudarán cuando existan respuestas concretas a las demandas del sector.